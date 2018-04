Forskere fra University of Toledo i USA, undersøkte 36 småbarn mellom 18 og 30 måneder.

I studien som er presentert i The British Psycholigal Society, ble barna presentert for 32 ulike leker i fire ulike kategorier: leker for læring, leker for rollespill, aktivitetsleker og kjøretøy.

Alle 36 barna fikk to lekeøkter på 15 minutter hver. En gang fikk de en leke fra hver kategori - altså fire leker. Den andre gangen fikk de 16 leker.

Forskerne fant ut at barna lekte i gjennomsnitt med åtte leker hvis de fikk presentert 16 leker, og de lekte i snitt med tre når de fikk presentert fire leker.

Dårligere kvalitet på leken

– Det er på en måte logisk at om du har få leker, så blir hver leke lekt mer med, enn om du har mange. Mer interessant er at det ser ut som mange leker gjør noe med kvaliteten på leken, sier barnepsykolog Elisabeth Gerhardsen til TV 2.

For forskningen viser også at barna ble fort distrahert når han eller hun hadde mange leker tilgjengelig. Når barnet fikk 16 leker, brukte han/hun i snitt ett minutt til å utforske muligheter med leken, og kom ikke skikkelig inn i leken fordi de hele tiden var noe som stjal oppmerksomheten deres.

Forskerne fant ut at barna fikk 60 prosent flere ideer om hvordan de kunne leke med leken når de kun hadde fire leker å forholde seg til.

– Jeg tror forskningen fanger opp noe som er gjenkjennbart, i hvertfall for småbarn, som er den aldersgruppen de har forsket på. Har du hyller, skap og gulv fulle av leker er det lettere å bli distrahert, og virre fra en leke til en annen, i sær om barnet allerede har vansker for å holde fokus, sier Gerhardsen.

– Roter på lekene

Hun sier det kan være lurt å bare ha noen få leker framme samtidig til de minste barna, og heller bytte jevnlig, for eksempel ukentlig.

– Med to-treåringer ser man at de oftere har yndlingsleker. Det vil si at de fokuserer på en type lek, enten det er bygging, lage lekemat eller leke med biler. Jeg tror ikke man trenger å begrense antall leker i så stor grad da, men det er fint om foreldrene passer på at ikke lekeområdet flommer over av så mye at barna blir stresset, sier Gerhardsen.

– En god del treåringer vil nok finne roen og klare å holde fokus selv med mange leker rundt seg, men de som er rastløse og har vansker for å konsentrere seg vil nok trenge at man rydder bort en god del av lekene, for at det skal bli mindre stressende, er psykologens tips.

Som voksnes zapping

Gerhardsen sammenlikner det å ha mye leker liggende rundt med å ha massevis av TV-kanaler tilgjengelig, slik de fleste voksne har.

– Noen blir bare sittende og zappe hele kvelden, og klarer ikke velge ut ett program de fordyper seg i, mens andre lettere finner noe de vil se på, og lar fjernkontrollen ligge, sier hun.

En ekstremutgave av dette opplever mange barn på julaften hvis de får en overflod av gaver.

– Barnet ender gjerne med å rive papiret av stadig flere gaver, uten å greie å se ordentlig på noen av dem. Gir du de derimot en gave på julaften formiddag, kan de ha glede av den i timesvis, sier Gerhardsen.

Fantasi-øvelse

Fordelen med færre leker er at barna blir stimulert til å bruke fantasien, til å la en gjenstand forestille noe annet enn det den ser ut som.

– En kloss kan bli en bil, en legofigur kan bli en supermann, selv om den i utgangspunktet var en helt vanlig figur. Hvis du derimot alltid har en leke tilgjengelig som ser nøyaktig ut som det du ønsker den skal gjøre vil du i mindre grad bruke fantasien. Det er nok derfor barn før i tiden kunne finne på å lage bondegårdsdyr av kongler og fyrstikker, noe dagens barn ikke ville drømme om, med mindre de er en uke på en hytte helt uten vanlige leker.

Gerhardsen ser flere grunner til at man med fordel kan begrense hva som finnes av tilgjengelige leker. Barna sliter ofte med å holde orden, og finne igjen det de trenger til leken.