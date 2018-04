Pannestekt kylling med tyttebærsalat

Tyttebær bør ikke bare kokes til syltetøy og serveres som søtt tilbehør til søndagssteika. De friske bærene bør heller røres for å bevare næringsverdien best.

De egner seg også svært godt rett fra fryseboksen til yoghurt, i smoothie og i salater.

Prøv denne tyttebærsalaten med brokkoli og rødløk – kanskje en ny favoritt?

Til 4 porsjoner trenger du:

2 store øko kyllingbryst/lår (”glad kylling”), romtemperert

½ dl ekstra virgin olivenolje+ 1 ss smør til steking

Pannestekt kyllingbryst blir tørt og kjedelig på for høy temperatur i stekepannen. Vil du ha sprøtt skinn og saftig kjøtt så gjør du følgende:

1. Bruk en god stekepanne, gjerne av jern som gir jevn varme

2. Gni kyllingbrystene inn med sort kvernet pepper og litt havsalt

3. Ha olivenoljen i stekepannen og varm den til middels temperatur så oljen ikke blir ødelagt (oljen tåler ikke mer enn 175 gC og skal absolutt ikke ose).

4. Tørk kyllingbrystene med papir så oljen ikke spruter og legg dem forsiktig opp i pannen med skinnsiden ned. Stek bare to kyllingbryst i gangen og sørg for at de er romtempererte, ellers synker temperaturen i oljen fort og resultatet blir dårlig.

5. Sett på lokk på pannen. Stek på middels temperatur og vend kyllingen undervegs. Steketiden varierer litt med størrelsen på kjøttstykket. Sjekk med et steketermometer når du tror den er ferdig. Kjernetemperaturen på kylling bør være 68 grader, men ikke mer enn 73 grader, da blir resultatet lett tørt.

6. Ta kyllingen opp av stekepannen og la kjøttet hvile i 3 minutter før du skjærer i det. Dette slik at kjøttsaften ikke renner ut, men heller får fordele seg i kjøttstykket og gjøre det saftig og smaksrikt.

Tyttebærsalat med brokkoli:

1 øko brokkoli i små buketter

1 øko eple i biter

1,5 dl tyttebær (bruk gjerne frosne)

1 liten rødløk, finhakket

1 dl valnøtter, ristede

½ dl gresskarkjerner, ristede

½ sitron, saften

Bland salatingrediensene i en bolle og ha over sitronsaften.

Dressing:

2 dl gresk yoghurt

2 ss sitronsaft

1 ss rå honning (norsk honning)

1 ts rå eplecider-eddik

havsalt og sort kvernet pepper etter smak

Bland sammen alle ingrediensene. Rør dressingen godt inn i salaten og server! Salaten holder seg godt 2-3 dager i kjøleskapet.​