Helt siden det svært offentlige bruddet med Angelina Jolie (42) i 2016, har fansen ventet på at Hollywood-stjernen Brad Pitt (54) skal finne kjærligheten igjen.

Og selv om de fleste helst ser at han skal finne tilbake til Jennifer Aniston (49), som han var gift med på starten av 2000-tallet, er det ikke det de nyeste ryktene skal ha det til.

Romantikk i luften?

Ifølge flere amerikanske medier kobles nemlig Pitt til universitetslektoren Neri Oxman (42) ved Universitetet for teknologi i Massachusetts.

De to skal ha møttes gjennom et arkitekturprosjekt, og de skal ha funnet tonen fordi de begge er interessert i arkitektur og design.

Ifølge Page Six skal det være romantikk i luften, mens flere kilder sier til blant annet E! Online at forholdet kun er vennskaplig, men at «Pitt håper å bli bedre kjent med henne».

Avbildet sammen

Det ble helt ny bensin på ryktebålet da det tirsdag ble kjent at Brad Pitt faktisk har vært på besøk på universitetet til Oxman.

Flere medier har nemlig funnet flere bilder som viser at Pitt har vært på universitetet, og han har blitt avbildet sammen med flere studenter. Daily Mail viser også et gruppebilde der Oxman og Pitt er avbildet ved siden av hverandre.

Dette var allerede i november – og dermed er det ingen tvil om at de to har kjent hverandre en stund.

Oxman giftet seg med den verdenskjente komponisten Osvaldo Golijov i 2011, men er senere blitt separert. Hun er en prisvinnende arkitekt som har vært mye i offentligheten.

Har holdt en lav profil

Pitt har imidlertid holdt en svært lav profil etter bruddet med Jolie. Ifølge kilder nær Pitt som E! Online har snakket med, har han vært på noen få dater.

– Han har vært på noen dater, men ikke noe seriøst. Det er vanskelig for han å date, så det er ingen stor prioritering i livet hans. Men han er flørtete av natur, fortalte kilden i januar.