Nybilsalget av dieselbiler stuper. I mars var dieselandelen nede i rekordlave 16 prosent. Og utviklingen går fort. Samme måned i fjor var den på 24,6 prosent. Også det ble ansett som et svært lavt tall.

Det er faktisk ikke så mange år siden nybilsalget var dominert av dieselbiler – så høyt som 80 prosent på det meste.

Politiske føringer

Det er politiske føringer som sørger for den voldsomme snuoperasjonen. Dieselbiler har høyt NOX-utslipp, noe som er skadelig for luftkvaliteten i byene. Dette har fått et høyere fokus, enn at CO2-utslippet i dieselbiler er lavt.

Nå vil politikerne, både i Norge og en rekke andre land, gjøre det mindre gunstig både å kjøpe og eie dieselbiler.

Resultatet av det merkes tydelig på kjøpsstatistikken.

Gunstig å kjøpe brukt

Brooms bilekspert, Benny Christensen, mener imidlertid at det ikke er noen grunn til å styre unna brukte dieselbiler.

– Nå som markedet er så usikkert, og dieselbilene får såpass juling på nybilmarkedet, kan det være et svært godt tidspunkt å kjøpe seg brukt dieselbil. Folk må ikke tro at dieselbilene plutselig har blitt dårlige. For mange kan de fortsatt være et fornuftig kjøp. Særlig som bruktbil, understreker Broom-Benny.

Dieselandelen var på over 75 prosent for noen år siden. Nå er den nede i 16 prosent.

Markedet bestemmer

– Den gamle regla om at biler som selger godt som nye, også er populære på bruktmarkedet, gjelder fortsatt. For tiden er det elbiler og ladbare hybrider som er mest populært – mens dieselbiler er på vei ned. Det vil i sin tur påvirke bruktprisene på dieselbilene. Forøvrig er også bensinbiler mindre populære enn før, men her har ikke nedgangen vært i nærheten av like voldsom.

Lavt forbruk

– Det er fortsatt flere gode grunner til å kjøpe dieselbil. For eksempel er pumpeprisen på diesel fortsatt lavere enn bensin – og forbruket er lavere enn på en ditto bensinbil. For de som kjører fort, langt og mye betyr det at det kan være gode penger å spare. Dieselbiler har dessuten ofte sterkt moment, som passer veldig godt for å trekke henger og campingvogn.

Ikke minst drar litt større biler nytte av dieselmotorens høye moment og lave forbruk.



Mange forhandlere opplever nå en opphoping av dieselbiler. Illustrasjonsbilde.

Ingen grunn til panikk

Forøvrig understreker Broom-Benny at det er stor forskjell på nye og eldre dieselmotorer.



– Har du en Euro 6-motor trenger du ikke å ha dårlig samvittighet for miljøet, heller. Det har skjedd mye på utslippsfronten de siste årene. De mest moderne dieselmotorene er svært effektive og utslippene ikke noe å skjemmes over.

Det er med andre ord ingen grunn til å få dieselpanikk enda. Mange forhandlere opplever nå en opphopning av brukte dieselbiler. Det kan gi gode kjøp.

Ulempene

Likevel oppfordrer han ikke til å kjøpe brukt diesel ukritisk. Og minner om at det kan komme ytterligere utfordringer ...

– Vi vet jo ikke hvilke grep som blir tatt med tanke på å ytterligere straffe bruk og eierskap. Men det vil nok strammes inn ytterligere på litt sikt. Vi ser jo allerede at de bruker både årsavgiften og bomveier til å skattlegge dieseleiere. Akkurat nå er dette litt uforutsigbart og det skaper en skepsis i markedet. Salgstallene på nye biler underbygger dette. Spørsmålet er om man også gjør noe med prisen på diesel.



– Alt dette, kombinert med den utviklingen vi ser i nybilmarkedet, gjør at det kan bli vanskelig å selge dieselbilen igjen, understreker Brooms bilekspert.

