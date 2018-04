I onsdagens episode av Samme tid neste år blir vi kjent med Sander Andreassen (15) og pappa Tor Andre (45).

Høsten 2016 satte de seg et mål om å nå toppen av fjellet Bitihorn (1608 m.o.h) i Jotunheimen – et mål mange mente var galskap og klin umulig.

– Det var mye derfor vi satte oss det målet også. Fordi folk ikke trodde vi skulle få det til, sier Sander blidt til TV 2.

Sander sitter nemlig i rullestol, uten førlighet i underkroppen, på grunn av en medfødt ryggmargsskade som kalles ryggmargsbrokk. Og selv uten en funksjonshemming beregnes det tre til fire timer i tøft terreng for å nå toppen.

Måtte snu

Etter å ha gått 200 av 500 høydemeter måtte far og sønn bite i det sure eplet og snu. Veien opp var for steinete og ulendt for vogna Sander ble dratt opp med. Men Bitihorn skal bestiges – bare med hjelp neste gang.

– Det er ikke en umulig oppgave. Det er bare umulig at vi skal gjøre det alene, sier Tor Andre optimistisk.

Andreassen jobber deltid som brannmann, og et av vaktlagene på stasjonen har allerede lovt at de skal få Sander til topps. Planen er å gjennomføre det til høsten en gang.

TURKAMERATER: Far og sønn i studio hos Samme tid neste år. Foto: TV 2

Norge på langs

Men før det skjer, har far og sønn fått en ny vill idé. Det har nå gått seks måneder siden Sander og Tor Andre var i studio og fortalte om utfallet av forrige tur.

I like mange måneder har duoen trent mot neste mål.

– Vi skal sykle fra Nordkapp og hjem til Hurdal, en tur på mellom 240 og 270 mil, forteller Sander.

– Og bare så det er sagt: Sander skal sykle selv, på egen sykkel, skyter far inn.

De har ikke lagt noen konkret rute ennå, men vet at ferden skal gå gjennom Norge, at de skal prøve å sykle ti mil hver dag, og at de kommer til å bruke hele juli måned.

Medisinske utfordringer

Gutta er ved godt mot, men er klar over at det kan bli tøft.

– Først og fremst er det en lang tur, så det å holde motivasjonen oppe – i all slags vær – blir svært viktig. Også byr jo Sanders ryggmargsbrokk på noen utfordringer. Sykdommen innebærer blant annet at han må gjennomføre en del faste rutiner hver tredje time, forteller Tor Andre.

– Det er en del logistikkutfordringer vi må ta høyde for, konkluderer han.

Sander skal utføre turen på en håndsykkel, som drives av Sanders armer og en elektrisk motor. 15-åringen gjør det klart at el-motoren kun skal brukes i «nødstilfeller».

HÅNDSYKKEL: Slik ser Sanders håndsykkel ut. Foto: Privat

– Målet er å bruke den minst mulig, men i de verste oppoverbakkene kan det hende at jeg trenger litt hjelp, sier han.

Med seg på turen har Sander også fått med seg bestekompis Petter Folvik. For det hender at far og sønn blir litt uenige i blant.

– Når jeg blir streng og maser om giring og slikt, er det sikkert lurt å ha noen andre å henge med. Vi har jo hatt våre krangler, ler Tor Andre.

Resten av familien, mamma Gunn Mariann og søsknene Felix (6) og Jenny (10), skal kjøre følgebil.

Vil motivere andre

Det er flere årsaker til at far og sønn setter seg hårete mål.

– For vår del blir dette først og fremst et eventyr. Tenk på alt vi får se og oppleve, sier Tor Andre entusiastisk.

I tillegg handler det mye om å vise at man kan, selv om man har et handikap.

– Mammaen min sa noe til meg den dagen Sander ble født, og det prøver jeg å leve etter: Ikke se begrensingene – se mulighetene, forklarer Tor Andre.

Det viktigste er likevel ringvirkningene en slik tur kan skape.

– Det som betyr mest er å motivere andre i samme situasjon. Om vi så viser én person at det er mulig å sette seg mål og drømme stort selv om man har utfordringer, så er det verdt det, forteller han.

Allerede nå har flere i Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen i Bergen sagt at de ønsker å hoppe på og sykle en kortere etappe sammen med dem.

