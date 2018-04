Hollywood-stjernen Rachel McAdams (39) og manusforfatteren Jamie Linden har blitt foreldre, melder magasinet Hollywood Pipeline.

Magasinet har publisert et bilde som angivelig viser McAdams og Linden med et lite barn i armene. Det er ukjent når fødselen skjedde, men de skal ha fått en liten gutt.

Har skjult graviditeten

Det var i februar at E! Online avslørte at Hollywood-paret ventet sitt første barn. Det fikk de bekreftet fra kilder nære paret – McAdams har nemlig ikke vist seg offentlig under graviditeten.

Hun har heller ikke deltatt på sine egne filmpremierer i denne perioden.

Ingen av dem har heller kommentert familieforøkelsen, og paret er svært private av seg. De har kanpt nok vist seg sammen etter at de ble et par i 2016.

Aktuell i flere filmer

Jamie Linden jobber som produsent og manusforfatter, og er blant annet kjent for Dear John og Money Monster. McAdams på sin side, kjenner vi godt fra en rekke romantiske komedier. Aller mest kjent er hun for rollen mot Ryan Gosling i The Notebook.

I disse dager er hun aktuell i filmen Game Night, men hun sto over premieren i Los Angeles i februar. Det er også annonsert at hun skal spille Irene Adler i den neste Sherlock Holmes-filmen med Robert Downey Jr. Det blir den tredje i rekken.