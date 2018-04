Det omstridte maleriet av en korsfestet Sylvi Listhaug som ble tatt ned fra en husvegg i Bergen av fire studenter, skal nå være solgt til en privat oppkjøper for minimum 260.000 kroner.

Den endelige prisen er ikke kjent, men studentene som tok kunstverket inn og renset det for spraymaling, sa lørdag at det høyeste budet lå på 260.000 kroner.

Det er uklart om det endelige salgsbeløpet er høyere enn 260.000 kroner.

Studentene vil ikke bekrefte

Kunstneren AFK uttrykte at han ønsket at den del av inntektene fra et eventuelt salg ville bli gitt til en god sak, men studentene hadde lørdag ikke bestemt seg for hva de ønsket å gjøre.

Studenter fra et studentkollektiv snek seg ut midt på natta og tok med seg det omdiskuterte kunstverket med en korsfestet Sylvi Listhaug. / NTB scanpix Foto: Ingrid Sofie Wentzel

Tre dager etter vil ikke studentene kommentere saken lenger. De sier mediepresset har vært høyt, og at de ønsker å gå tilbake til hverdagen.

De ønsker ikke å si noe om hvor mye de solgte for, til hvem, eller om de ga noe til veldedige formål slik kunstneren ønsket.

Derfor er det fortsatt spekulasjoner og rykter rundt skjebnen til det kontroversielle gatekunstverket.

Kunstneren, AFK, ønsker ikke selv å kommentere saken, men han skal etter det TV 2 kjenner til være orientert om salget.

Petter Nord fra Kube Bergen som har fungert som talsmann for kunstneren, reagerer imidlertid.

– Hvis jeg hadde vært student og ønsket å bli populær, så ville jeg delt. Jeg ville ikke tatt ting på innerlommen, sier Nord til TV 2.

Høy pris

AFK er en anerkjent gatekunstner i Bergen, og selger mange kunstverk for mellom 6000 og 20.000 kroner.

Prisen på 260.000 er uvanlig høy for noe kunstverk i gatekunstmiljøet.

Det omdiskuterte verket som ble satt opp på hjørnet av Fosswinckels gate i Bergen natt til andre påskedag var laget på et lerret som var hengt opp på murveggen.

Kunstneren selv har sagt til TV 2 at bildet først og fremst var ment som en kritikk av media, ikke av Sylvi Listhaug.