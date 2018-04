Klokken 10 tirsdag formiddag er det kraftig nordlys over oss. Hadde det vært mørkt, ville nordlyset vært synlig sør til Nord-Jylland i Danmark.

Årsaken til nordlyset er at det har åpnet seg et «hull» i magnetfeltet som holder solatmosfæren på plass. Ut av hullet strømmer det «solvind», ladde partikler.

HULLET i solatmosfæren er sort, fordi den glødende gassen som skulle vært der nå er på vei mot Jorden. Illustrasjon: Spaceweather

Partiklene fanges opp av magnetfeltet rundt Jorden, ført ned mot polene, der de får oksygen- og nitrogen-atomene i atmosfæren til å lyse opp.

– Skyen av ladde partikler kan komme til å omslutte planeten vår i flere dager, skriver Spaceweather.

Vinteren ser altså ut til å takke for seg med en skikkelig festforestilling.

Følg med på nordlysvarselet til storm.no, som du finner her

Perfekt koordinering

Samtidig som nordlyset nå blafrer i gang, trekker et stort høytrykk skyene bort.

NEDBØR frem til midnatt lørdag

Kysten lengst sør og lengst nord ligger i utkanten av høytrykket. Det blir derfor litt skyer i sør. I nord klarer et lavtrykk øst for Svalbard å sende et nedbørområde inn over land.

– Det blir litt sludd og snø helt sør til Salten fra midt på dagen i dag, og vind opp i liten kuling fra vest langs kysten, forteller Storm-meteorolog Lillian Bergheim.

Nedbøren gir seg sør i Troms, i Vesterålen og Lofoten når vi kommer til kvelden. Finnmarksvidda slipper nedbør, og kan nyte solen i dag, og nordlyset i kveld.

Fra Helgeland og sørover blir det fint vær i dag, opphold og sol.

– Hordaland og Rogaland sliter med lokal morgentåke, og lengst sør blir det altså litt skyer. Langs kysten av Agder kommer vinden opp i liten og kanskje stiv kuling fra øst. Ellers er det lite vind i Sør-Norge.

KLOKKEN 10.30 er tåken i Bergen i ferd med å lette. Foto: Ronald Toppe / TV 2

Temperaturen fortsetter å stige

I går gjorde temperaturen et skikkelig hopp på Sørlandet. Landvik i Aust-Agder var varmest med 14,6 grader, Krisiansand nummer to på listen med 13,1 grader.

Finværet i sør fortsetter fra Helgeland og sørover. Det kommer fortsatt til å blåse opp i stiv kuling fra øst langs kysten av Agder, men det blir færre skyer enn i dag. Og Vestlandet ser ut til å slippe morgentåken.

– Temperaturen stiger enda et lite hakk i det meste av landet, forteller Bergheim.

Unntaket er Troms og Finnmark. Her fortsetter nedbøren onsdag, med regn ytterst på kysten og sludd og snø i innlandet.

Kysten i vest får mest nedbør, de indre områdene og Varanger slipper unna med bare litt. Finnmarksvidda får fortsatt ganske fint vær.

– Vinden øker på utover ettermiddagen og kvelden, og kommer opp i sterk kuling fra vest natt til torsdag.

Usikker start på helgen

Høytrykket holder seg over Skandinavia gjennom helgen, men går nordover. Søndag ser det ut til at selve senteret blir liggende nord i Finland.

Det er godt nytt for Nord-Norge, som slipper unna nedbør torsdag og fredag, og får det litt varmere også aller lengst nord.



Torsdag og fredag blir fine og varme dager i Sør-Norge, men lørdag risikerer vi litt nedbør.

– Sør-Norge blir liggende såpass i ytterkanten av høytrykket, at et nedbørområde som strekker seg helt fra Skottland til Tyskland og Polen kan klare å flytte seg nordover, forteller Bergheim.

På Sørlandet skyer det til fredag. Lørdag trekker skyene inn over hele Sør-Norge, og det kan bli regn sør i Rogaland, på Sørlandet og sør på Østlandet.

Slik det ser ut nå går nedbøren nordøstover og inn i Sverige, og vi får oppholdsværet tilbake på søndag.

– Prognosene for helgen er fortsatt veldig usikre, så ikke legg alt for faste planer riktig ennå, sier Bergheim.