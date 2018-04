Da Ford-entusiasten Roy skulle endre navn, gikk det ikke heeeelt som planlagt ...

I 2016 skrev Avisa Nordland om Ford-entusiast Roy Lauritsen som lever og lider for bilmerket.

Han driver Ford Mondeo Entusiaster Norge, har fire Ford-tatoveringer, samt en stue med minst 150–200 Ford-effekter som han både har samlet og laget selv. Dersom det ikke er nok, har Roy nå tatt interessen sin til et nytt nivå.

For en knapp måned siden endret han også navnet sitt, skriver AN.no.

Roy lider bokstavelig talt for merket: - Det verste av alt er at kjerringa godtar det

Forsøkte flere ganger

– Det var noen som vet hvor stor entusiast jeg er, som spurte meg om jeg ikke skulle ta merket som mellomnavn eller etternavn. Og da tenkte jeg at «jo, det skal jeg prøve», sier Lauritsen.

Og prøve, det gjorde han. Første prøvelse var å få «Ford» som etternavn.

– Det var bare 54 personer i Norge med Ford til etternavn, og da er navnet vernet. Dersom jeg skulle fått lov til å bruke det så hadde jeg måtte spørre alle de 54 om tillatelse, sier Lauritsen.

Fikk avslag

Siden endring av etternavn ikke virket som en sannsynlig vei å gå, bestemte han seg for å forsøke og få det som mellomnavn isteden.

– Også der fikk jeg avslag – navnet er et varemerke. Men, så tenkte jeg at jeg ikke kan gi meg så lett, sier han og fortsetter:

– Da kom jeg på at jeg kunne søke om å få det med to o'er, siden de skriver det med både en og to o'er i Tyskland, sier han.

– Lever bare en gang

Og dermed fikk han gjennom navneendringen sin. Siden 16. mars har han gått under navnet Roy Eirik Foord Lauritsen.

– Det ble ikke så ille likevel, sier han.

Har du fått noen tilbakemeldinger på endringen enda?

– Noen sier at jeg må være gal og at jeg tar interessen min litt for bokstavelig, men de fleste syns bare det er gøy. Jeg tenker at man bare lever en gang, og at når man brenner for noe så må man bare satse, sier han.

