Neste uke er det 19 år siden Eric Harris og Dyland Klebold drepte 12 elever og en lærer på Comumbine High School i delstaten Colorado.

Dødstallet kunne vært høyere. I alle disse årene har Colombine-mannen Evan Todd lurt på hvorfor gjerningsmennene lot akkurat han leve.

I et ferskt intervju med australske News.com.au forteller Evan om dagen han aldri glemmer og hans møte med de to gjerningsmennene.

Evan Todd har i alle år lurt på hvorfor han overlevde massakeren Her holder han foredrag for High School-studenter i 2011..

De fleste elevene ble skutt og drept på skolens bibliotek. Harris (18) og Klebold (17) hadde i utgangspunktet planlagt det annerledes. De hadde plassert to propanbomber i kantinen. Planen var å stå utenfor å skyte alle som løp ut av kantinen etter at bombene gikk av.

Men noe gikk galt, og bombene ble ikke utløst som de skulle. Harris og Klebold bestemte seg derfor for å skyte seg innover i skolens lokaler. De fleste klarte å løpe ut fra kantinenes ulike innganger, derfor ble neste stopp skolens bibliotek.

Her hadde da 15 år gamle Evan Todd gått i lunsjen for å treffe kompisen Ryan. Det var også flere andre elever han kjente der. Evan la siste hånd på en engelskinnlevering som skulle leveres senere samme dag.

Ringte nødtelefonen

Han har tidligere fortalt at de hørte høye smell og rop utenfor bygningen. Sekunder senere kom lærer Patti Nielson løpende inn på biblioteket og ba alle om å søke dekning. Hun ropte: "There's are kids with guns" og løp bak skanken hvor hun ringte nødtelefonen. I den dramatiske samtalen forteller hun at hun selv er skadet og hun roper, mens operatøren er på linja, fortvilet til ungdommene på biblioteket at de må legge seg ned. På dette tidspunktet trodde læreren at det var snakk om én gjerningsmann. I bakrgrunnen høres skudd og skrik. På slutten av samtalen hvisker hun "han er i biblioteket nå". Så blir samtalen brutt.

Evan, som hadde gjemt seg bak en søyle, så at Evan Harris var en av angriperne. Han viste godt hvem Eric var, det var en av guttene han så hver eneste dag i korridoren. De to hadde øyekontakt i et sekund før Harris rettet den avsagde hagla mot Evan og fyrte løs. 15-åringen klarte å dukke, men han ble truffet av splintrer. Der lå han, under et skrivebord, mens han hørte gjerningsmennene gå rundt i lokalet og avfyre dødelige skudd.

– De ropte rasistiske kommentarer og stilte elevene spørsmål som «tror du på Gud? Gud er homo» før de henrettet dem. De lo mens de holdt på.

Ungdommene på skolen ble evakuert til en skole i nærheten. (AP/NTB Scanpix.

17 år gamle Cassie Bernall gjemte seg under et pc-bord, da Eric Harris satte seg ned foran henne og sa «titt tei» før han skjøt henne i hodet.

– Det var helt grusomt, men de koste seg. Det er ikke noen annen måte å si det, forklarer Evan i dag.

Ba om å få slippe trøbbel

Til slutt nærmet gjerningspersonene stedet hvor han gjemte seg.

Dylan Klebold satte seg ned foran pulten hvor han lå på gulvet. Evan forklarer at følgende dialog fant sted:

– Hvorfor skal jeg ikke drepe deg?

– Jeg vil ikke ha noe trøbbel.

Han forteller at Dylan Klebold kom nærmere og så ham rett inn i øynene. Han beskriver blikket som iskaldt: «Det var bare død i de øyene».

– Trøbbel? Du vet faen ikke hva trøbbel er..

Slik så det ut inne på biblioteket. De gule merkene er politiets bevismarkører. 10 av de to elevene ble drept her. AP/NTB Scanpix.

– Det er ikke det jeg mener. Jeg har alltid vært grei mot deg og alle andre ved skolen. Og det vet du.

Dylan skal ha snudd seg til sin Eric og sa «du kan drepe ham om du vil».

Men Evan fikk leve, og de to angriperne forlot biblioteket. 15-åringen tok sjansen på å rømme. På veien ut så han døde medelever ligge i dammer av blod.

Utenfor ble han gjenforent med kameraten Ryan. Etter en sjekk på sykehuset kunne de to dra hjem.

– Jeg vet ikke hvorfor jeg sa akkurat de ordene. Men de reddet livet mitt.

Også læreren Patti Nielson, som ringte 991, overlevde.

Harris og Klebold tok sine egne liv inne på biblioteket.

Mener lærerne bør kunne bruke våpen

Evan Todd forteller at han i en lang periode etter Columbine tenkte at det var våpen som var problemet.

Dylan Klebold og Eric Harris mens de trener med pistoler noen uker før angrepet på skolen (AP Photo/Jefferson County Sheriff Dept. )

– Men nå tror jeg ikke det. Selv vokste jeg opp med våpen i huset, og det gjorde også flere av vennene mine. Vi har ikke drept noen.

Nå tar han til orde for at lærere skal kunne bruke våpen i en skoleskytingssituasjon.

– Jeg mener ikke at alle lærere skal tvinges til å gå med våpen. Men dersom de allerede har våpentillatelse, hvorfor ikke benytte seg av muligheten til at de kan bruke våpen i en kritisk situasjon?

Han påpeker at flere organisasjoner har tilbudt lærere gratis våpenopplæring.

– Vi er mange fra Columbine som er enige, men mange tier nok fordi det ikke er akseptabelt å snakke om dette.