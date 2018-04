Marcus Rashford skal være i ferd med å gå lei av «joker-rollen» han har fått av Manchester United-manager José Mourinho, hevder Mirror.

Unggutten har kun startet fem av de siste seksten United-kampene, og til tross for blant annet to scoringer mot Liverpool, fikk han kun spille åtte minutter i helgens snuoperasjon mot Manchester City.

En kilde Mirror har snakket med hevder at Rashford kan forlate Manchester United hvis José Mourinho fremdeles er manager neste sesong.

Antonio Contes mangerjobb i Chelsea henger i en tynn tråd, ifølge Daily Mail. Chelsea virker å være ute av topp 4-racet etter å ha spilt 1-1 mot West Ham søndag. Ifølge den britiske avisen skal det nå være reell fare for at italieneren må forlate jobben før sesongen er omme.

Mandag begynte det å versere spinnville rykter om at Liverpool ønsket seg Manchester Uniteds utskjelte midtbanespiller Marouane Fellaini. Belgierens kontrakt med de røde djevlene går ut etter sesongen, og det virker som partene vil skille lag.

Daily Mail mener imidlertid å vite at Liverpool ikke er interessert i Fellaini. Avisen skriver imidlertid at Paris Saint-Germain skal ønske å hente den høyreiste belgieren og at de vil få kamp av klubber som Roma, Monaco, Galatasaray og Besiktas.

Brasilianske Kenedy har ikke slått til i Chelsea-trøyen. Her har han blitt mer kjent for sine utenomsportslige aktiviteter, og unggutten ble derfor lånt ut til Newcastle i januar. Der har han imponert og ifølge Sky Sports skal både PSG og Bayern München nå følge 22-åringen.

De skal ha spurt Chelsea om de er villige til å gi slipp på kantspilleren.