Britiske Rachael Herman (28) fikk nylig sitt livs overraskelse da hun løste kryssord sammen med kjæresten Edward Fraser (30), skriver Independent.

Rachael og Edward er begge ivrige kryssordløsere, og er glade i å løse kompliserte bokstavgåter sammen.

Dette var grunnen til at Edward, sammen med faren, planla et personlig, kreativt og uventet frieri.

– Jeg lette etter noe annerledes, og ønsket å gjøre det til noe spesielt siden hun er en helt spesiell person, sier han.

Dermed satte han igang og laget et kryssord til sin Rachel, hvor løsningsordene til slutt ble et frieri.

Ledetråder og hint

Edward brukte tre måneder på å lage kryssordet, som inneholdt kryptiske ledetråder som Rachael skulle gjette betydningen av.

Rachael skulle få små ledetråder som handlet om Edward.

Ett hint var dette: «Den Sorte Prinsen begynner å løse opp oder og søker hennes endelige svar 27 bokstaver på tvers».

Svaret var «Edward spør R».

Den siste oppgaven var denne: «Det er et spørsmål om kjærlighet», som ledet til svaret «will you marry me» « «vil du gifte deg med meg?».

FRIERI I KRYSSORD: Nederst ser du Edwards endelige spørsmål – «vil du gifte deg med meg?». Foto: SWNS

Tatt på senga på syvårsdagen

Edwards far Terry var skråsikker på at planen aldri kom til å fungere, men der tok han feil.

– Jeg tror at faren min er ganske overrasket over at planen faktisk fungerte, sier Edward.

På Rachael og Edwards syvårsdag fikk nemlig Edward lokalavisa Eastern Daily Press til å publisere kryssordet på den samme siden som paret vanligvis løser dagens kryssord sammen på.

De to satte igang, og begynte å løse kryssordet som Rachael ikke ante at Edward hadde laget.

Sakte men sikkert gikk det opp for henne at kryssordet var helt unikt.

– Hjertet mitt banket hardere og hardere. Jeg tenkte: «Er dette til meg?». Jeg sa ikke noe, da jeg ville være helt sikker, sier Rachael, som forteller at hun ble helt sikker da hun løste den siste oppgaven og skrev «will you marry me» inn i kryssordet.

Satt klar med ring

Da oppgaven var løst, satt Edward klar med en ring som han – etter at Rachael hadde ropt «ja!» – satte på fingeren hennes.

– Jeg så ikke dette komme. Det var en fantastisk overraskelse, og Edward var virkelig god til å late som ingenting, avslutter Rachael.

​