Fredag publiserte Det norske kongehus en melding på sin nettside hvor de gikk hardt ut mot ukebladet Se og Hør.

Kronprinsparet reagerte på et oppslag ukebladet nylig hadde om kronprinsesse Mette Marits sønn Marius Borg Høiby (21) og hans kjæreste.

På forsiden ble Tønsbergjenta omtalt som «Playboy-modell».

​Nå har det verdenskjente bladet fjernet bildene fra sine nettsider, skriver VG.

Videre skriver de at bildene av Snekkestad aldri har vært på trykk i noen papirutgave, men at de ble tatt av Los Angeles-fotografen Sophia Sinclair og sendt til Playboy med 22-åringens godkjenning.

– Juliane har aldri jobbet på booking fra Playboy og har aldri fått betalt av Playboy, sier modellmamma Eivor Øvrebø (71) i Team Models til VG.

Øvrebø retter kraftig kritikk mot Se og Hør og måten bladet omtaler Snekkestad på. Kritikken biter derimot ikke på Se og Hør-sjefredaktør Ulf Andre Andersen.

– At bildene nå i ettertid er fjernet, endrer ikke at det var korrekt å kalle henne «Playboy-modell», sier Andesen til VG.

Mener det var av offentlig interesse

På sine egne nettsider skrev Se og Hør at de trykte saken fordi de mener at er av offentlig interesse.

«Marius Borg Høiby er en del av Norges mest offentlige familie, og det er lang tradisjon for at relasjoner og nettverk i kongefamilien omtales offentlig», skrev ansvarlig redaktør Ulf André Andersen fredag forrige uke.

Ifølge Se og Hør har Høiby og Snekkestad vært samboere i London i flere måneder, og ukebladet skrev at hun har feriert sammen med kronprinsfamilien.

«Juliane Snekkestad er en profilert modell for amerikanske Playboy. Se og Hør har laget en positiv sak om et nytt kjærestepar og har aldri antydet at Snekkestad ikke er hardtarbeidende», skriver Andersen på Se og Hørs egne nettsider.

Andersen ønsket ikke i forrige uke å kommentere saken overfor TV 2, men henviste til artikkelen på ukebladets egen nettside.

Ikke første gang

Dette er ikke første gang kronprinsparet reagerer på pressens omtale av Høiby.

I januar 2017 tok også Mette-Marit et oppgjør med norsk presse og deres behandling av sønnen.

I et åpent brev på kongehusets nettsider oppfordret hun pressen til å holde seg unna sønnen, og hun skrev at medietrykket er en av grunnene til at han flyttet utenlands.