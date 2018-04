En tolv år gammel gutt fikk seg en alt annet enn «dejlig» luftetur i fornøyelsesparken Dyrehavsbakken, bedre kjent som «Bakken» like nord for København i helgen.

Han kjørte med attraksjonen «Skyroller» da det gikk galt. I attraksjonen styrer man selv et «fly» for å få det til å dreie rundt sin egen akse.

Underveis i turen ble imidlertid gutten dårlig og måtte slippe taket på styre-spaken. I stedet for å koble seg ut, resulterte dette i at «flyet» han satt i begynte å spinne fullstendig ut av kontroll.

Voldsomme g-krefter

Gutten roterte hele 105 ganger i løpet av turen, og gutten ble så dårlig etter turen at han måtte fraktes til sykehus i etterkant.

Ifølge politiet pådro gutten seg blødninger i hodet og ble delvis blind etter den ulykksalige karusell-turen.

– Han ble utsatt for et voldsommed g-krefter som ga ham blødninger i hodet og gjorde ham delvis blind. Vi vet ikke om disse skadene vil være permanente eller ikke, forteller politiet til danske BT.

Foreldrene i sjokk

Politiet opplyser at de mottok anmeldelse fra foreldrene mandag, og at de nå har stengt den aktuelle attraksjonen for å ordne det som anses å være en teknisk feil.

Se video av attraksjonen her (YouTube):

Det var en venn av tolvåringen som fikk varslet guttens foreldre om det som hadde skjedd.

– Gutten er i stand til å snakke, men selvfølgelig medtatt etter det som har skjedd. Hans foreldre er sjokkerte, men tar det med fatning. Etter omstendighetene har de det bra, uttaler Jan Hedanger i Nordsjelland-politiet.

Gutten er nå utskrevet fra sykehus og tilbake hos sine foreldre.

Ingen hos fornøyelsesparken Bakken har villet kommentere saken overfor BT.

Dyrehavsbakken er Danmarks nest største turistattraksjon etter Tivoli, men foran Legoland. Parken har totalt 33 kjørende attraksjoner, og er også en yndet friluftsscene for musikalsk underholdning. Den tradisjonsrike parken åpnet i 1935.