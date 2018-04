Det kokte over da den amerikanske presidenten mandag kveld norsk tid, ble informert om at FBI hadde ransaket og gjort beslag hos Donald Trumps mangeårige samarbeidspartner og advokat Michael Cohen. Blant beslagene som ble gjort, var både dokumenter og e-poster.

– Vi får se hva som skjer, var Trumps svar på spørsmålet om han vil få spesialetterforsker Robert Mueller sparket.

Det er ikke første gang presidenten vil stanse etterforskningen mot ham selv og hans nærmeste medarbeidere. En etterforskning han gjentatte ganger har referert til som en ren heksejakt.

Skjelte ut egne medarbeidere

Videre gikk president Donald Trump til saftige, verbale angrep mot FBI, justisminister Jeff Sessions og visejustisministeren med det overordnede ansvaret for Russland-etterforskningen, Rod Rosenstein.

Trump beskyldte FBI for å ha begått innbrudd hos advokat Michael Cohen, og ignorerer totalt det faktum at ransakelsen var godkjent av en dommer.

– Dette er en skam, sa Trump. Det er urettferdighet på et helt nytt nivå.

Om FBI-etterforskerne sa presidenten at de alle er demokrater som burde være mer opptatt av alle forbrytelsene Hillary Clinton har gjort seg skyldig i.

For ordens skyld: Spesialetterforsker Robert Mueller er republikaner, og ble utnevnt til FBI-direktør av den republikanske presidenten George W. Bush i 2001.

Nok en gang fikk Trumps egen justisminister så ørene flagret for at han valgte å erklære seg inhabil i Russlands-etterforskningen slik at Rosenstein overtok ansvaret.

– Det var en kjempetabbe, erklærte Trump.

Pornostjerne betalt for å holde kjeft

Blant forbrytelsene Trumps advokat Michael Cohen er mistenkt for, er utbetaling av ulovlig valgkampbidrag. Trumps advokat hevder at han rett før presidentvalget i 2016 betalte den nå berømte pornostjernen Stephanie Clifford, mer kjent under pseudonymet Stormy Daniels, rundt en million norske kroner for å holde kjeft om et angivelig seksuelt forhold med Trump.

I følge Cohen kom utbetalingen fra hans egen lomme, uten at Trump var informert. FBI-etterforskerne mener at en slik økonomisk tjeneste kan regnes som et ulovlig valgkampbidrag, fordi det ikke er registrert slik loven krever.

At flere av presidentens nære medarbeidere faktisk har innrømmet forbrytelser, ser han ikke ut til å endre presidentens syn på at etterforskningen om et samarbeid mellom Russland og Trump-kampanjen burde vært avsluttet for lengst.

En rekke ganger har presidenten forsikret at det ikke er aktuelt å få spesialetterforskeren fjernet. Flere ledende republikanere har også advart ham mot dette, ikke minst med frykt for hva dette kan få å si for mellomvalget til Kongressen i november.

