Hjertestansen og dødsfallet til syklisten Michael Goolaerts sjokkerte tv-seerne under søndagens Paris-Roubaix.

I Norge har det de siste to årene blitt forsket intenst på årsaken til at unge idrettsfolk dør brått.

– Jeg og mine kollegaer har funnet stadig flere pasienter med alvorlige og til dels dødelige rytmeforstyrrelser som vi ikke har noen annen forklaring på enn at de har trent mye, sier professor i kardiologi, Thor Edvardsen til TV 2.

– Lå i trommel

Edvardsen er en av Europas fremste eksperter på ultralydundersøkelser av hjerter. Med på forskingsprosjektet i regi av Rikshospitalet har professoren fått skiløperveteranen Anders Aukland. Sammen med resten av Team Santander, har han lånt kroppen sin til den viktige forskningen.

– Det handler om å få mer kunnskap om det. Og det er veldig godt. Også for meg personlig. Det er en trygghet å vite at alt er i orden. Jeg har ligget i en trommel og de har målt hjertet mitt på alle mulige måter tredimensjonalt, og sett hvordan det ser ut. Og det de ser er jo at idrettshjerte er større, har større forkammere, og har tjukkere vegger enn et vanlig hjerte, sier Aukland.

Og det er dette som er kjernen i forskningen.

– Noen av disse endringene slik som tykkere hjertevegg og videre kammer er også starten på andre type sykdommer. Så i begynnelsen kan det være kjempevanskelig å skille om dette er på grunn av trening, eller om det skyldes en genetisk arvelig sykdomstilstand, forklarer Edvardsen.

– Nærmere et svar

Så med å sammenligne toppidrettshjertene med de som har medfødt genfeil, så lærer forskerne stadig mer om hvordan de kan oppdage mennesker med en potensiell dødelig sykdom på et tidlig stadium. Samtidig utvikles det nytt måleutstyr parallelt med forskningen, slik at analysene i framtiden blir enda sikrere.

Et av de viktigste langsiktige målene med forskningen er å forhindre at unge mennesker dør brått som en følge av idretten. Resultatene av forskningen er ennå ikke klare. Men professoren letter litt på sløret.

– Det ser ut som vi kan skille noen bedre nå etter at vi har dette materialet enn vi gjorde før, på hva som er sykdom, og på hva som ikke er det, sier Edvardsen.

– Så ved å se på toppidrettsfolk er dere nærmere et svar på hvorfor noen dør brått?

– Ja, det er vi.