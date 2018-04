FBI skal ha lett etter ulike dokumenter og opptak, blant annet kilder som sier noe om Russlands innblanding i det amerikanske valget.

I en uttalelse bekrefter Stephen Ryan, som er advokaten til Cohen, ransakelsen.

Ryan forteller at tjenestemennene har tatt beslag i korrespondanse mellom Cohen og hans klienter. En mangeårig klient av advokat Cohen er president Donald Trump.

– Jeg har fått beskjed fra det føderale aktoratet om at New York-aksjonen kom delvis grunnet en forespørsel fra kontoret til spesialetterforsker Robert Mueller, sier Ryan ifølge New York Times.

Jaktet utbetalinger til Daniels

Mueller har den siste tiden etterforsket hvorvidt Donald Trumps valgkampapparat samarbeidet med Russland under valget i 2016.

USAs president har konsekvent benektet at et slikt samarbeid har funnet sted.​

Trump har ikke kommet med noen uttalelser i kjølvannet av FBIs aksjon.

FBI skal også ha vært på jakt etter dokumenter som viser betalinger pornoskuespilleren Stephanie Clifford, kjent som Stormy Daniels.

Cohen skal ifølge New York Times nylig ha fortalt at han betalte 130.000 dollar Stormy Daniels. Det utgjør en drøy million norske kroner etter dagens kurs.

– Visste ikke om ubetaling

Når det gjelder Cohens utbetaling til Stormy Daniels, sier Trump at han ikke kjente til den.

– Dere må spørre Michael Cohen. Michael er min advokat. Dere må spørre Michael, sa Donald Trump fredag.

Daniels har i et intervju med «60 Minutes» hevdet at hun i 2006 hadde ubeskyttet sex med Donald Trump. På dette tidspunktet hadde Trump vært gift med kona Melania i ett år.

Daniels hevder også at hun ble truet til taushet da hun forsøkte å selge historien i 2011. Donald Trump avviser at han har hatt sex med pornoskuespillerinnen.