– De er et lag som liker å slå lange baller. De kjemper for å vinne ballene, og prøver å holde spillerne sine i midten av banen, sa Fernandinho på pressekonferansen i forkant av returoppgjøret mot Liverpool.

Supporternettstedet «This is Anfield» kaller uttalelsen «bisarr», og tilbakeviser den med statistikk:

Faktisk slo City seks flere langpasninger enn Liverpool i den første kampen, selv om prosenten deres ble lavere fordi de slo flere pasninger hele kampen – 12,7 prosent mot 13,9 prosent.

Fernandinho: “They (Lfc) are team that like to play long balls.”

– Uansett er den en merkelig påstand, og det sier kanskje noe om at City ikke er helt klare over hva som venter dem – selv om det er det fjerde møtet denne sesongen, skriver This is Anfield.​

Van Dijk: – Går for å vinne kampen

Virgil van Dijk var Liverpools utsendte på pressekonferansen. Stopperstjernen avslørte at Merseyside-laget reiser til Manchester for å angripe.

– Å forsvare en 3-0-ledelse er litt merkelig. Vi må reise dit med en tankegang om at det fortsatt står 0-0, og at vi går for å vinne kampen. Vi vet vi er kapable til å score mål, sa nederlenderen, og fortsatte:

– Vi er et lag i kjempeform. For tiden kan vi gjøre det vanskelig for et hvilket som helst lag i verden. Vi må være klare for å ta opp kampen med dem.

Jürgen Klopp legger heller ikke skjul på at laget ikke kommer til Etihad for å ri inn ledelsen.

– Vi kommer for å vinne kampen. Det finnes ikke en annen plan. Vi vet at dersom du blir passiv mot City, trenger du ikke å stille opp. Hvis du er aktiv og god, har du en sjanse. Det ville vært det samme om det var dem som ledet 3-0. Det ville ikke forandret noe. Å bare forsvare seg mot City er ikke løsningen, og derfor burde vi ikke prøve på det, forklarer tyskeren til Liverpool Echo.

Salah var i trening

Da Klopp møtte pressen mandag, ga han et noe tvetydig svar på spørsmålet alle lurer på i forkant av oppgjøret – hvorvidt Mohamed Salah rekker kampen.

– Klokken fem trener vi på Melwood, og da får vi se om han er med. Jeg heller mer mot ja enn nei akkurat nå, men vi må vente til i morgen for å se hvordan han reagerer. Da tar vi avgjørelsen, var Liverpool-managerens beskjed.

Senere på dagen publiserte Liverpool et videoklipp i sosiale medier som viste at egypteren var med på trening med resten av laget. Lokalavisen Liverpool Echo spekulerer på om det betyr at stjernespilleren er friskmeldt.

– Lyskeproblemet er overstått for den egyptiske landslagsspilleren, som sannsynligvis returnerer til Jürgen Klopps lag mot Manchester City. Så lenge han ikke får et tilbakeslag, er han tilgjengelig, skriver Liverpool Echo.

Ifølge avisen er også venstreback Andy Robertson blitt friskmeldt etter leggskaden som holdt ham ute av Merseyside-derbyet.

Guardiola: – Laget mitt er ekstraordinært

Premissene er klare for de lyseblå foran returen: Holder de nullen, går de videre om de scorer fire. Slipper de inn, må de score fem.

Pep Guardiola ønsker seg «en perfekt kamp».

– Laget mitt er ekstraordinært, og det er ikke mange som kan sammenlignes. For å gå videre må du, selvfølgelig, ha en tilnærmet perfekt kamp – du må skape sjanser, være klinisk, slippe til få sjanser og forsvare deg bra. Alt må være perfekt, konstaterte stjernemanageren da han møtte pressen.

Er det et lag som kan klare den nesten umulige oppgaven, er det den suverene serielederen. Det mener Guardiola.

– Vi har vist i år, senest i forrige kamp, at vi kan skape masse sjanser mot i løpet av få minutter. Vi vet det, og motstanderne våre vet det, advarte katalaneren.