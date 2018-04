– Det hører til sjeldenhetene at en eier har samme bil i hele 50 år.

Men tidligere kulturminister, Melodi Grand Prix-deltager- og medlem av gruppen Ballade, Åse Klevland, og hennes Saab Sonett har nå holdt sammen i et halvt århundre.

Begge to ser uforskammede spreke ut fortsatt. Her snakker vi altså "gullbryllup"! Og sånt skal naturligvis feires.

Det blir selskap på Classic Car Show på Hellerudsletta utenfor Oslo 14. og 15. april.

Der får vi oppleve en fantastisk utstilling av flere hundre unike biler og motorsykler fra hele verden.

Holder konsert til ære for Saaben

Et skikkelig gullbryllup fortjener musikk. Derfor lover Åse Klevland å gi oss noen låter som handler om lykken ved å kjøre bil. På åpningsdagen 14. april holder hun en minikonsert til ære for Sonetten sin. For å få ordentlig trøkk i feiringen, har hun med seg bandet Wroom 2018, spesielt sammensatt for anledningen.

Har du anledning til å komme, så vil trolig Sonetten og Åse bli både rørt og begeistret.

300 biler

– Men det finnes mye mer å få med seg også. Hele 300 biler kommer til å være utstilt i de nyoppussede lokalene gjennom denne helgen, sier Bjarne Reistad. Han er en av primus-motorene bak utstillingen.

Her skal den unike bredden i Norges klassiske bilmiljø speiles. Alt fra sjeldenheter som finnes bare i ett eneste eksemplar, sportsbiler med flere hundre hestekrefter, små rare Renaulter, hissige Porscher, klassiske Volvo og Ford – og alt annet du kan tenke deg.

Du skal ha en veldig spesiell smak om du ikke finner noe du liker her.

Ny kostet den drøyt 65.000 kroner – sjekk prisen nå!

Et stort mangfold og noe for enhver smak skal bli å finne på årets CCS. Dette bildet er fra fjorårets messe. Foto: Øyvind Blankvandsbråten.

Stor bredde og variasjon

Ford med RS-emblem på bagasjelokket betyr moro. I år er det også 50 år siden den første RS-en fra Ford kom. Det feires med stor RS-utstilling med biler fra ulike tidsepoker.

– Jeg tror forøvrig at vi kan love den største standen som noensinne er vist i Norge når det gjelder BMW og Porsche. Drømmebilene, de som de færreste kunne kjøpe, men mange drømte om, kommer også.

8.000 besøkende

Gamle klassikere fra det norske trafikkbildet på -50, -60 og 70-tallet er blant de store trekkplastrene. Gjenkjennelse og minner er stikkordet. Her kan man få oppleve barndommens og ungdommens biler presentert med hyggelig memorabilia.

– Vi er inspirert av de store klassikermessene på kontinentet – messer som Retromobile og Techno-Classica. Fjorårets besøkstall var 8.000. I år håper vi på en dobling av det tallet. Vi har lagt lista høyt, avslutter Reistad.

