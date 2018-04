Sesongstarten har vært alt annet enn gledelig for Lillestrøm.

De tapte for Bodø/Glimt i snøkaoset i første runde, spilte uavgjort mot Sarpsborg og tapte for Kristiansund.

Mot Start vant de 1-0 etter en scoring av Thomas Lehne Olsen i første omgang.

Dermed klatrer de opp på tiendeplass i Eliteserien, ett poeng foran Start, som ligger på 13. plass med én kamp mindre spilt.

Knudtzon herjet

I første omgang fikk Start-forsvaret store problemer med å håndtere et Lillestrøm-angrep anført av Erling Knudtzon og Thomas Lehne Olsen.

Allerede etter ni minutter var hjemmelaget fryktelig nær å få hull på byllen.

Knudtzon vendte opp i mellomrommet, før han lurte bort en Start-forsvarer med en frekk Zidane-finte. Han slo en stikker til Lehne Olsen på høyre, og sistnevnte klinket ballen i tverrliggeren – og ut.

Akkurat da Start begynte å spille seg inn i kampen, var Lillestrøm-duoen på farten igjen.

Knudtzon tok med seg ballen, forserte inn i feltet og ned til dødlinjen. Der la han inn – via Damion Lowe og i stolpen – til Lehne Olsen på bakerste. 26-åringen kunne nærmest spasere ballen i mål.

– Vi har vært for snille og naive. Vi er heldige som bare ligger under 1-0, men må være mer på tå. Vi må kjempe bedre, konstaterte Start-trener Mark Dempsey i pauseintervjuet med MAX.

Start gikk i strupen

I starten av andre omgang var det bortelaget som tok over initiativet på Åråsen. Allerede ti minutter ut i omgangen hadde Matvei Igonen vært ute i full strekk for å avverge farlige skuddforsøk to ganger.

Sørlendingene fortsatte å ha mye ball på Lillestrøms halvdel, men klarte ikke helt å spille seg til de store farlighetene – til tross for at hjemmelaget ikke var til å kjenne igjen etter en sprudlende første omgang.

– Nivåforskjellen på første og andre omgang vært litt for stor. Erlandsen hadde nok sett for seg en litt bedre prestasjon etter pause, sa MAXs ekspertkommentator Kjetil Rekdal.

Heller var det Lillestrøm som kunne økt ledelsen på tampen. Etter litt klabb og babb i feltet spratt ballen til Sebastian Kind Mikalsen, samtidig som Håkon Opdal var satt ut av spill. Avslutningen med venstre fra kloss hold gikk imidlertid utenfor.

Lagoppstillinger

Lillestrøm (4-4-2): Igonen - Haakenstad, Antonijevic, Kippe, Rafn - Melgalvis, Mathew, Krogstad, Mikalsen - Knudtzon, Lehne Olsen.

Start (4-3-3): Opdal - Wichne, Larsen, Lowe, Käck - Hadzic, Aremu, Sandberg - Sigurdarson, Finnbogason, Kabran.