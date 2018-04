5.mai 2017: Vegard Mattisgård Løwe skal bare et kjapt ærend i lunsjen. Det kunne kostet ham livet.

– Det er vel nesten et under at jeg kan sitte her i dag. At jeg fortsatt lever, sier Løwe et knapt år senere.

Denne maidagen skal han levere et nøkkelknippe til en kompis på andre siden av byen. Han setter seg på sin Suzuki GSX-R1000 og kjører i retning Gjelleråsen på grensen mellom Oslo og Skedsmo.

Det skal gå mange dager før han kommer seg på jobb igjen.

– Jeg kjører Ring 3, og tar av på Riksvei 4 i Lørentunellen. Når jeg skal ta av til høyre mot Sinsenkrysset, så legger jeg meg i høyrefilen og sjekker blindsonen. Når jeg ser frem igjen da, så ser jeg at trafikken står bom stille. Jeg prøver å bremse og komme meg unna, men det var ikke mulig å unngå en kræsj, sier Løwe.

FLAKS: Etter ti dager på sykehus fikk Vegard Mattisgård Løwe (27) dra hjem igjen. Han var heldig. Foto: Privat

Han blir kastet av sykkelen og spretter som en ball rundt på asfalten inne i tunellen. Bilen i venstrefilen har et dashbordkamera som fanger hele hendelsen. Løwe ligger midt i tunellen og slår knyttneven i asfalten.

– Jeg skjønte at det kom til å smelle, og at det kom til å gjøre vondt. I svevet i lufta tenkte jeg bare på den semitraileren jeg hadde passert litt tidligere. Om han klarer å stoppe. Når jeg endelig stopper på bakken, så er jeg litt glad for at jeg ikke er overkjørt av en lastebil. Så blir jeg forbanna fordi jeg vet at noe er ødelagt i kroppen. Jeg vet bare ikke hva, sier 27-åringen.

KLÆR: Restene etter MC-klærne Vegard M. Løwe hadde på seg da ulykken skjedde. Foto: Privat

– Folk er avhengig av mobilen

Hvert år er det mellom 700 og 800 trafikkulykker i Oslo med personskade. I fjor var seks av dem dødsulykker. Og de aller fleste trafikkulykkene i hovedstaden skjer etter påkjørsel bakfra. 154 personer ble skadet i slike ulykker i fjor.

Seksjonsleder Frode Andreassen i Seksjon for trafikk- og sjøtjeneste i Oslo politidistrikt vil ikke kommentere ulykken til Løwe konkret. Men han er bekymret over at mange sjåfører har for tett avstand til bilen foran eller gjør andre ting i bilen enn å kjøre bil.

– Vi ser en tendens til at folk er avhengige av mobilen, også bak rattet. De både leser og svarer på tekstmeldinger, snap og messenger mens de kjører bil. Det tar oppmerksomheten bort fra veien. Og hvis man ligger for tett og er opptatt med andre ting, tenker man kanskje ikke over konsekvensen av at bilen foran plutselig kan bråbremse, advarer Andreassen.

– Jeg var ikke helt opplagt

Vegard Mattisgård Løwe holdt ikke på med mobil ulykkesdagen. Han er en erfaren motorsykkelsjåfør som også kjører race. 27-åringen sier han var uoppmerksom etter søvnproblemer grunnet skiftarbeid og et dødsfall i nær familie.

– Jeg var ikke helt opplagt. Og da skulle det ikke så mye mer til enn et lite øyeblikk med uoppmerksomhet før det gikk galt, sier Løwe.

KNAKK: Lårbeinet knakk tvers av. Det kunne gått langt verre. Foto: Privat

Suzukien blir kondemnert. Den kan ikke brukes i det hele tatt. Selv havnet han på sykehus i ti dager.

– Lårbeinet knakk tvers av og stakk nesten ut på undersiden av låret. Og jeg fikk en skjev finger. Men jeg er veldig glad for at det kun var meg selv det gikk utover, fysisk sett. Hadde det vært andre som ble skadet, så vet jeg ikke om jeg kunne ikke tilgitt meg selv, sier Løwe.

Må i retten

Den 7.mai må han møte i Oslo tingrett for å stå til ansvar for ulykken. Politiet mener han hadde en hastighet på 108 kilometer i timen i 70-sonen, men Løwe mener selv han kjørte omtrent 85 kilometer i timen.

Ifølge politijuristen på saken er strafferammen for denne type overtredelser straffes med bøter eller med fengsel i inntil ett år. I tillegg risikerer Løwe å miste førerkortet for en lengre periode.

– Jeg må ta ansvar for den handlingen jeg har gjort. Det var jeg som kjørte inn i bilen foran. Så jeg kommer ikke unna at det var min egen feil. Men måten forsikringsselskapet og politiet har håndtert saken på, er jeg ikke helt fornøyd med. Vi får se, når rettsaken kommer opp, hva det blir til, sier Løwe.

