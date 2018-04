Det melder Telemarksavisa.

Kvinnen har blitt funnet død i sitt eget hjem.

– På bakgrunn av funnet vi har gjort i dag, etterforskes dette som et mistenkelig dødsfall, sier jourhavende politiadvokat Andreas Haugen i Sør-Øst politidistrikt til TA.

Krimteknikere er på stedet og undersøker åstedet.

Overfor TV 2 ønsker ikke Haugen å gå nærmere inn på hvorfor de betegner dødsfallet som mistenkelig.

– Det jeg kan si er at vi på nåværende tidspunkt ikke har noen mistenkte, og at vi ikke kan utelukke at det er noe ikke-straffbart som har skjedd, sier Haugen.

Politiet holder nå på med å avhøre noen vitner, og krimteknikerne holder på å gjøre seg ferdige på stedet.

Haugen ønsker ikke å opplyse noe mer om kvinnens identitet eller alder. Hun vil bli obdusert, men det kommer til å ta et par dager før rapporten foreligger.