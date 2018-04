Den har solgt i tilsammen 16 millioner eksemplarer og har i perioder også vært en av Norges mest solgte biler. Ford Focus kom på markedet første gang for 20 år siden og har vært en stor suksess siden.

Nå er det klart for en helt ny generasjon, de første bildene og en del informasjon om nye Focus er akkurat ute. Det skjer noen timer før bilen offisielt skal avdukes, på et stort pressearrangement i London.

Vi i Broom er på vei dit og skal både ta en nærmere titt på nye Focus, og få møte flere av dem som har vært med på å utvikle den.

Ulike interiører

"Den mest dynamiske og spennende Ford noensinne!", sier produsenten selv om bilen, da kan man jo trygt si at lista er lagt høyt.

Focus har blitt til en hel familie av biler. Det fortsetter også med den nye. I starten viser Ford oss femdørs kombi og stasjonsvogn. Nytt er også en Active-utgave, med høyere bakkeklaring og en god dose offroadstyling. Her følger Ford en trend flere av konkurrentene har hatt suksess med.

Focus skal også markere en evolusjon for Fords designuttrykk. Innvendig skal det være et mer brukervennlig førermiljø enn tidligere, med høyere kvalitetsfølelse.

Med de forskjellige variantene vil også interiøret i bilen endre seg fra lekre detaljer og eksklusivt skinninteriør i Vignale, sporty karbonfiber og røde sømmer i ST-Line eller røffere tekstilvalg og overflater i Focus Active.

Slik ser den nye stasjonsvognutgaven ut. Den har nå blitt en ekte plassmester.

Selvkjørende teknologi

Nye Focus blir tilgjengelig med det mest avanserte spekteret av førerassistanseteknologier noensinne i en Ford. Her snakker vi ikke overraskende også om mye selvkjørende teknologi. En forbedret cruisekontroll vil sammen med filsentreringsassistenten på egenhånd kunne holde bilen i riktig kjørefelt på veier med god filmerking.

For maksimal sikkerhet er dette intervallet begrenset til 15 sekunder, deretter må fører ta grep om rattet. Et system som leser trafikkskiltene kan sammen med bilens navigasjonssystem tilpasse farten etter gjeldende hastighetsbestemmelser. Den nye «køassistenten» gjør det også mulig for bilen å automatisk bremse ned til full stopp, for eksempel ved kø, og deretter selv starte opp igjen i løpet av tre sekunder.

ST-Line er den mest sporty utgaven av nye Focus.

Unnamanøver

Fords adaptive LED hovedlys kommer med et nytt kamerabasert kurvelyssystem som leser svinger og veimarkeringen opptil 65 meter foran bilen og tilpasser lyset deretter. I tillegg kan systemet se veiskilt som stoppskilt og rundkjøringskilt og justere lyset for maksimale lysforhold.

Nye Focus er den første Ford-modellen i Europa som kommer med head up display. Her blir informasjon som er relevant projisert foran sjåføren.

En forbedret variant av Fords antikollisjonssystem med fotgjenger- og syklistoppdagelse blir også levert. Det samme blir et system for hjelp med unnamanøvrering hvis et kjøretøy foran står stille eller beveger seg svært sakte – og et sammenstøt er nær forestående.

Dette er Ford først ute med i klassen. Ny bremseteknologi bidrar også til at bilen automatisk bremser etter et eventuelt sammenstøt for å redusere muligheten for påfølgende skader.

Ford har ryddet opp innvendig, men det er er overraskende mange knapper her til å være en helt ny bil i 2018.

Digert bagasjerom

Focus har alltid vært kjent for å ha gode kjøreegenskaper. Det nye chassiset skal løfte disse ytterligere Med en helt ny og isolert underramme for hjulopphenget bak, blir komforten bedre og styringen mer direkte.

Det nye hjulopphenget gir mer komfortabel kjøring, også på dårlige veier. Støtene blir mindre, støy og vibrasjoner reduseres.

Focus har blitt større og mer praktisk innvendig. Den økte akselavstanden bidrar til at passasjerene har langt bedre plass i baksetet enn i forrige generasjon Focus. Beinplassen er økt med fem cm, og er nå den beste i dette segmentet.

Stasjonsvogn-utgaven har en bagasjeromsplass med alle setene i bruk på hele 608 liter og opptil 1.653 liter med baksetene felt ned.

Designet er mindre særpreget enn før. Uten Ford-merkene hadde det egentlig ikke vært lett å se hvem denne bilen kom fra.

WiFi-hotspot

Focus kommer også med FordPass Connect – en innebygd modemteknologi for Ford-kunder i Europa. Med internettilgang i bilen får nye Focus live trafikkoppdateringer for navigasjonssystemet, og mobil WiFi-hotspot med tilkobling for opptil 10 enheter.

FordPass Connect gir kundene en rekke funksjoner via mobil-appen FordPass, inkludert mulighet for å låse og låse opp bilen, fjernstarte den, sjekke kjøretøystatus som drivstoff- og oljenivå og lokalisere bilen.

Økt bakkeklaring og offroad-detaljer på den nye Active-utgaven.

Vi er til stede i London

Ifølge Fords egne beregninger har drivstoffeffektiviteten og CO2-utslippet blitt forbedret med 10 prosent som følge av bedre aerodynamikk. I tillegg har vektreduksjon bidratt til å redusere forbruket ytterligere.

Ved lansering tilbys Ford Focus med en rekke forskjellige bensin- og dieselmotoralternativer. Så langt sier ikke Ford noe om hybridløsninger eller om det kommer en elektrisk versjon av Focus.

Vi i Broom er altså til stede på selve premiere til bilen i London, vi kommer naturligvis tilbake med mer informasjon derfra.

Se video av nye Ford Focus under:

