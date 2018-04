Zuckerberg vil legge seg paddeflat for Kongressen

I MØTE: Facebook-sjef Mark Zuckerberg ankommer til et møte med senator Bill Nelson mandag. Foto: Alex Wong/Getty Images/AFP

Mark Zuckerberg vil i sin forklaring for USAs kongress tirsdag påta seg ansvaret for at Facebook har mislyktes i å verne om brukernes persondata.