Laks med mango- og avokadosalat

Lakseloin trenger 2-3 minutter på hver side i stekepannen og kan gjerne stekes samtidig til liten og stor.

Dette er en middag alle kan glede seg til!

Lakseloin (liten pakke)

Råris/fullkornsris

Mango- og avokadosalat:

2 mango i terninger

1 avokado i ternnger

1 rødløk , i tynne skiver

1 øko spisspaprika, i terninger

½-1 rød chilli, finhakket (megde etter smak)

1 neve frisk koriander, grovhakket

½ sitron, saften av

2 ss ekstra virgin olivenolje

1 ss soyasaus

1 ts kaldslynget honning

havsalt og sort kvernet pepper etter smak

Kok risen. Del opp alt av salatingredienser og bland i en skål. Bland dressingen og rør denne inn i salaten. La smakene utvikle seg i salaten mens du steker laks i 1 ss smør i en stekepanne.

Server så mango-og avokadosalaten til laks med ris som tilbehør.

Sitrussalat

6 porsjoner:

1 appelsin

1 pomelo (kan byttes til ytterligere 1 appelsin)

1 rosa grapefrukt

2 kiwi

1 toppet ss kaldslynget honning

saften av 1 lime

kjernene av ½ granateple

en håndfull friske korianderblader til pynt

gresk yoghurt (Synnøve Finden)

Sitrussalat Foto: Bra godt / TV 2

Slik gjør du:

Skrell appelsin, pomelo og grapefrukt og skjær dem i fileter.

Skrell kiwi og skjær i halvmåner

Pisk sammen honning og limesaft i en stor keramikk/glassskål. Ha appelsin, pomelo, grapefrukt og kiwi i skålen og bland godt.

Rull granateplet mot et hardt underlag så frøene løsner lettere når du skal rense frukten. Del så skallet i to (ikke tvers igjennom). Fyll en bolle med kaldt vann. Ha granateplet under vann og rens ut frøene, så slipper du at det spruter fruktsaft.

Fordel fruktsalaten i skåler, ha en stor spiseskje gresk yoghurt på og dryss granateplekjerner og frisk koriander over.​