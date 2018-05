Mercedes er store på nyttekjøretøyer. De har alt fra små varebiler, til busser og digre lastebiler. Men noen pickup har de ikke hatt. Ikke før nå.

Nå har Mercedes fått det også. Riktignok med en god dose hjelp fra japanske Nissan. X-klasse heter den nye stjernen og vi har kjørt den.

Et uttalt mål fra Mercedes er at de ønsker å bygge bro mellom nyttekjøretøyer og personbiler med denne nye X-Klassen.

Målgruppen Mercedes ønsker å nå er alt fra bønder, entreprenører, kule hipstere med egen skomakerforretning eller et eksklusivt sykkelverksted – samt eventyrlystne og aktive mennesker, som kanskje kan tenke seg en kul pickup framfor en tradisjonell SUV. ​

X-Klasse skal være en brobygger mellom nyttekjøretøyer og personbiler for Mercedes.

Hva har vi her?

Dette er altså den nye Mercedes X-klasse pickup. Den leveres enn så lenge i to varianter. 220d og 250d, begge med 2,3-liters dieselmotor på henholdsvis 163 eller 190 hestekrefter. Den minste med manuelt gir, den største med automat. Begge har 4Matic firehjulsdriftsystem og begge med firedørs dobbeltkabin-karosseri, men allikevel uten bakseter og som grønn-skiltet varebil.

Prisene starter på 498.500 kroner, inklusive moms.

Etterhvert vil også X-klasse 350 komme og den vil bli toppmodellen. Denne byr på en 3-liters V6 bensinmotor og rause 258 hestekrefter. Bilen er ventet til Norge over sommeren.



Som nevnt har Mercedes fått hjelp av Nissan. Nye X-Klasse er rett og slett en Mercedesifisert Nissan Navara. Biler for Europa, Australia og Sør-Afrika blir bygget ved Nissan-anlegget i Barcelona, Spania. Fra 2019 skal den også bygges i Argentina.

Mercedes har allikevel gjort en del grep, for å gjøre den til sin egen. Sporvidden er økt med 70 millimeter, og bilen er 50 millimeter bredere enn hos Nissan, samt at tyngdepunktet er senket med 20 millimeter. Alt for at bilen skal være bedre å kjøre.

Mercedes-Benz X-klasse kommer i tre utstyrsversjoner, innstegsmodellen Pure, i midten finner vi Progressive, mens toppmodellen kalles Power

Vår testbil er en 250d med automatgir, raust utstyrt og med en pris på 580.790 kroner. Da snakker vi FØR moms. Med moms og utstyr blir detr 650.000 kroner.

Navigasjonsskjerm og luftdyser kjenner vi igjen fra andre Mercedesmodeller, men utover det holder ikke interiøret personbilstandard.

Hvordan er den å kjøre?

Bare så det er sagt. Du merker stor forskjell fra Mercedes sine personbiler, som C- Klasse og E-klasse, i X-Klasse. Her er det enklere og simplere på alle måter, slik det gjerne er i nyttekjøretøyer.

Bilen fysisk stor, dog uten at dette merkes så godt. Den oppleves som både lettkjørt og oversiktlig.

Bilen er i utgangspunktet bakhjulsdrevet, men med innkoblingsbar firehjulsdrift via ett hjul på midtkonsollen. Man vir ett hakk til høyre for innkobling av firehjulsdrift og ett til for å koble inne lav-serien.

Bilen er stiv bak (vi kjørte den uten last) og den logrer gjerne og mye med bakenden så fort det er antydning til glatt. Dette i sum går ut over både komfort og premium-følelse. Det oppleves som litt i overkant simpelt og billig til å være Mercedes.

På tørr vei går den både stille og stabilt og oppleves som god, men noen personbil hverken er den eller blir den.

Bakkeklaringen er på 20,2 cm. Om det er litt snaut, kan den også bestilles med 1,9 cm ekstra klaring.

Filvarsling, bremseassistent og skiltgjenkjenning er alle nyttige assistentsystemer. Både for parkering, og ikke minst dersom bilen skal ut i terrenget, er rygge- og 360°-kamera nyttig å ha.

Finest utenpå eller innvendig?

Dobbelkabiner gir forholdsvis lite lasteplan, men god innvendig lagringsplass bak forsetene.

Bortsett fra den tradisjonelle Mercedes-grillen/fronten, er ikke X-Klasse veldig forskjellig fra andre pickuper. Det er liksom slik de ser ut, uten at det er noe galt i det. Linjene er forsåvidt både harmoniske og pene og den barske fronten kler bilen godt. De smale baklyktene er også fine.

Innvendig ser bilen også bra ut, men den forblir en miks mellom Nissan og Mercedes også her, selv om de har forsøkt å gi det hele Mercedes-look.

Girspak, seter, enkelte bryterplasseringer etc. sladrer om at bilen er en bastard. Luftdyser, navigasjonsskjerm, instrumenter og en del brytere er definitivt med Mercedes DNA. Uansett: det fungerer godt. I forhold til praktisk bruk er det lite å sette fingeren på, men man får ikke noen utpreget luksusfølelse ombord.

Både plassen og sittestillingen i forsetene er god.

Hvordan er plassen?

Bilen er som nevnt stor. Hele 5,3 meter lang og over 1,9 meter bred. Plassen i forsetene er god og selv om setene er helt greie, så er ikke dette i nærheten av personbilfølelse. Både reguleringer og ikke minst bryteren til varmesetene viser da også med tydelighet at dette ikke er noe Mercedes har laget selv.

Bak forsetene har man et stort rom til ymse pikkpakk som er lett tilgjengelig gjennom bakdørene, samtidig som det kan lagres tørt og låsbart. Dette går så klart noe utover planstørrelsen, men vi vil tro de fleste setter pris på denne løsningen.

Lasteplanet måler forresten 1,59 x 1,56 m og dermed bredt nok til å få plass til en Europall mellom hjulhusene.

Det høytmonterte bremselyset bakerst på taket kan brukes som arbeidslys til lasteplanet ved behov. En smart 12-voltsokkel er praktisk når man har behov for strøm på planet. Slike praktiske finesser viser at noen har tenkt.



Lastekapasiteten er inntil 1,1 tonn og X-klasse kan trekke tilhenger på opptil 3,5 tonn. Den er dermed blant de beste i klassen her.

Bedliner (planbeskyttelse) og surrekroker oppe på plansiden som kan forskyves gir pluss i margen. Vi kjenner dette igjen fra Nissan Navara.

Går den bra?

Motoren i testbilen er en firesylindret dieselmotor på 2,3 liter, med en effekt på 190 hestekrefter og ett moment på 450 Nm.

Det er nok til at den drøyt 2,1 tonn tunge bilen flytter seg fra 0-100 km/t på 11,8 sekunder, mens toppfarten er på 175 km/t. Ytelser helt på det jevne for dette segmentet.

Bilen kler denne motoren og drivlinja godt. Den oppleves mer som seig og sterk, enn kjapp og kvikk i trafikken, men den går på ingen måte dårlig. Man føler at man har de kreftene som behøves – og litt til.

Forbruket er oppgitt til 0,79 l/mil ved blandet kjøring. Vår testperiode besto av to lengre turer på rundt 25 mil, i tillegg til en del småkjøring, altså det man må kalle blandet. Vi hadde et målt forbruk på nesten 0,9 liter per mil. Det skal da til bilens forsvar sies at det var både snø og tidvis kaldt, med ett tosifret antall kuldegrader på det meste.

Det er ingen tvil om ar fronten til X-Klassen er barsk!

... og hva er konklusjonen?

Mercedes X-Klasse 250d Motor: 2,3-liter diesel.

Effekt: 190 hk / 450 Nm.

0-100 km/t: 11,8 sek.

Toppfart: 175 km/t.

Forbruk: 0,79 l/mil.

Nyttelast: 1080 kg.

Hengervekt: 3500 kg.

L - H - B: 5,35 - 1,81 - 1,92 m.

Pris fra: 498.500 Kr.

Pris testbil: 580.790 ex. mva. .

Mercedes har laget en fin. praktisk og god pickup. Men broen mellom nyttekjøretøy og personbil mangler etter vår mening en god del på å bli fullført.

Det skal nemlig mer til enn bare en stjerne i grillen, for å si det litt flåsete. Vi opplever at avstanden fortsatt er stor. Dette til tross for at Mercedes har tatt en del grep.

Avstanden kan kanskje krympe en del når X 350 med 7-trinns automat og permanent firehjulsdrift kommer. Vi både tror og håper det.

Startprisen på Nissan Navara er 350.000 kroner, mens X-klasse starter på 498.000 kroner. Det er nesten 150.000 kroner i forskjell, det. Om vi ser på toppmodellene til de to er forskjellen 135.000 kroner. Mye penger!

Nå skal det også sies at det er forskjeller, men vi mener allikevel at du skal være noe over middels glad i Mercedes for å forsvare den differansen. Men heldigvis for Mercedes er det nok likevel mange som synes det er verdt pristillegget for å få stjerne i fronten.

