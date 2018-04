Nettgiganten Facebook har begynt å varsle brukerne som er berørt av Cambridge Analytica-skandalen, ifølge nyhetsbyrået Associated Press (AP).

Totalt vil hele 87 millioner brukere få en melding fra Facebook om at de er rammet. Trolig er 37.500 nordmenn blant disse brukerne.

«Sarah, vi forstår viktigheten av å sikre dine data. Vi har fjernet appen This Is Your Digital Life, som en av dine venner brukte Facebook til å logge seg på. Vi gjorde dette fordi nettstedet kan ha misbrukt deler av din Facebook-informasjon gjennom å dele den med et selskap kalt Cambridge Analytica», vil det eksempelvis stå i meldingen, ifølge en skjermdump som Facebook tidligere har sendt ut.

I tillegg inneholder meldingen en link som tar brukeren til en side hvor vedkommende kan se hvordan deres data kan ha blitt misbrukt.

Dersom du ikke er rammet av skandalen, vil det dukke opp en annen melding øverst i nyhetsfeeden. Denne inneholder informasjon om hvordan man kan beskytte sine data.

MELDINGER: Verdens Facebook-brukere har fått eller vil få en av disse meldingene. Foto: Facebook

Få svaret med en gang

Meldingen vil imidlertid ikke bli sendt ut til alle brukerne samtidig. Hvis du ikke har fått en av disse meldingene, men likevel vil vite om du er rammet, så finnes det en løsning.

I sitt helpesenter har Facebook nemlig laget en side hvor du kan se om du er rammet. Du finner siden ved å klikke på denne ​

Et stykke ned på siden ser du en boks hvor du kan se om din informasjon ble delt. Du må naturligvis være logget inn på Facebook for at dette skal fungere.

BOKS: Slik ser boksen ut dersom du ikke er rammet. Skjermdump: Facebook

87 millioner er rammet

Tidligere i vår ble det avdekket at analyseselskapet Cambridge Analytica (CA) skal ha skaffet seg informasjon om en stor mengde Facebook-brukere. Først ble det opplyst at 50 millioner brukere kunne være rammet av skandalen, men dette tallet har i ettertid blitt oppjustert til 87 millioner, i hovedsak amerikanske brukere.

– Vi mener det her er veldig alvorlig. Oppimot 40.000 brukere kan være berørt, bare i Norge. Og sannsynligvis er tallene mye høyere hvis man også regner andre apper som kan ha hatt tilgang på samme type data. Så det her er veldig alvorlig, sier fagdirektør i Forbrukerrådet, Finn Myrstad, til TV 2.

Informasjonen ble samlet inn via tredjepartsappen «This is Your Digital Life.», laget av professor Aleksandr Kogan ved Cambridge University. Denne applikasjonen inneholdt en personlighetstest, og Kogan betalte rundt 270.000 brukere for å ta testen. Applikasjonen hentet imidlertid ikke bare ut informasjon om disse brukerne, men også vennene deres. Innsamlingen inkluderte informasjon som brukerne ikke hadde gjort offentlig tilgjengelig, ifølge nyhetsbyrået Associated Press (AP).

Informasjonen har blitt brukt til å utarbeide en programvare som kunne forutsi og påvirke velgernes valg under presidentvalget i USA, og analyser av materialet ble solgt til blant annet Donald Trumps valgkampstab.

Sletter Facebook

Cambrigde Analytica-skandalen har fått mange til å ta til ordet for «å slette Facebook», og flere har allerede valgt å slette sin profil.

Mandag ble det kjent at blant annet Apple-medgrunnlegger Steve Wozniak har besluttet å ta farvel med Facebook.

I begrunnelsen skriver han at Facebook får enorme reklameinntekter fra personlige data brukerne deres gir dem, men at «selv om inntektene er basert på brukernes info, sitter brukerne igjen med null og niks».

Også andre teknologiprofiler, deriblant Elon Musk, har slettet Facebook-kontoer etter skandalen. Musk besluttet i mars å fjerne Facebook-sidene til selskapene Tesla og SpaceX.

– Fjern apper du ikke bruker

Finn Myrstad oppfordrer folk til å ta kontakt med Datatilsynet eller Forbrukerrådet hvis man har fått beskjed om at man er rammet av Cambridge Analytica-skandalen – og samtidig opplever at informasjonen fra Facebook er for dårlig.

– I tillegg så kan alle gå inn på Facebook-profilen sin og kanskje endre innstillingene der. Der kan man slette apper som man ikke bruker og koble av Facebook-tilkoblingen til appene sine. Det kan man gjøre i kontrollpanelet på telefonen sin, for eksempel, forklarer han.

I etterkant av Cambridge Analytica-avsløringen har Facebook blant annet også utestengt analyseselskapet CubeYou. Dette skjer etter at den amerikanske tv-stasjonen CNBC avslørte at de brukte lignende teknikker som Cambridge Analytica.

Tirsdag og onsdag denne uken skal Zuckerberg forklare seg i en høring i den amerikanske Kongressen. Forklaringen er blitt lekket i forkant av høringen, og er blant annet gjengitt hos CNBC.

– Jeg grunnla Facebook, jeg leder det, og jeg er ansvarlig for det som skjer, heter det i den skriftlige utgaven av forklaringen.