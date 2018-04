I 2008 handlet den amerikanske valgkampen om håp og forandring.

Politikere fra store deler av verden har reist til USA for å studere Obamas første valgkamp, ikke minst fordi det var den første valgkampen hvor sosiale medier spilte en viktig rolle.

Yes, we can!

Det var Henry de Sio som hadde det operative ansvaret for Obamas Yes, we can-valgkamp. Senere ble han med presidenten til Det hvite hus, og ble en av Obamas nære medarbeidere der.

Valgkampen ble en suksess fordi alle valgkampmedarbeiderne tok ansvar, sier han idag.

– Alle ledet, ingen var passive. Alle utnyttet sin positive kraft, forteller han om de intense månedene av den historiske 2008-valgkampen til Obama.

I løpet av få måneder gikk kampanjen fra å være noen hundre medarbeidere til å omfatte 6000 overbeviste Obama-medarbeidere. Det var ikke lenger mulig å lede ovenfra og nedover, såkalt «en leder for alle-prinsippet», forteller han. Alle måtte ta ansvar og lede seg selv.

Ildsjeler som endrer verden

Etter intensive år med politikk jobber han nå for organisasjonen Ashoka.

Organisasjonen støtter sosiale entreprenører og jobber med positiv endring. Han sprer fortsatt budskapet om håp og forandring. Mandag deltok han på et arrangement med skolefolk i regi av den norske avdelingen av Ashoka.

Han kaller det «changemaker-effekten» – alle kan bli ildsjeler som kan endre verden. Han bruker ungdomsopprøret mot amerikanske våpenlover som eksempel. Opprøret, som kom etter skoleskytingen på Parkland, Florida i februar, hvor en tidligere elev skjøt og drepte 17 elever på skolen.

I slutten av mars arrangerte Florida-ungdommene the March for Our Lives, som samlet mellom en og to millioner deltagere i USA.

– Dette er veldig viktig, fordi når ungdommer skal inn i denne verden av ildsjeler, så må de tidlig lære å yte sitt beste. De må lære å bli trygge på seg selv, sier han.

Kampanjen for strengere våpenlovgivning gir kanskje ikke resultater umiddelbart, men han tror ungdommene kommer til å gjøre en forskjell.

– De står opp mot en veldig sterk lobby, blant annet NRA, National Rifle Association. Tror du de vil lykkes?

– Du har alle motkreftene som forsøker å gjøre deg liten. Men det jeg liker med ildsjel-tanken er at vi snakker om mulighetene og den positive kraften vår. Jeg synes vi har mye å lære av disse ungdommene, Om hvordan de utnytter kraften sin og hvordan de vil gjøre en forskjell. Og jeg mener de gjør en forskjell, sier De Sio.

Han er ikke lenger aktiv politiker, og vil ikke uttale seg hverken om president Donald Trump eller om hvordan Barack Obama og familien lever i dag. Men han håper den neste amerikanske presidenten blir en ildsjel som bidrar til positiv forandring.