Fra oktober til desember i fjor gikk den omfattende Sult-saken i Oslo tingrett, der de to hovedtiltalte var NOKAS-dømte Metkel Betew og tidligere Bandidos-topp Lars Harnes.

Påtalemyndigheten mente at Betew var hovedmannen i et kriminelt nettverk som drev med innførsel av narkotika, som planla Norgeshistoriens største ran på Gardermoen og som forsøkte å drepe Imran Saber.

Betew ble frikjent på seks av syv tiltalepunkter, blant annet punktene som gjaldt ransforbund, drapsforbund og medvirkning til drapsforsøk. Han ble imidlertid dømt til fem år og fire månders fengsel for innførsel av 50 kilo hasj.

Mener Harnes var leiemorder

Påtalemyndigheten mente at tidligere Bandidos-topp Lars Harnes skulle operere som leiemorder på oppdrag fra Betew.

NOKAS-dømte Metkel Betew ble frifunnet for de mest alvorlige tiltalepunktene i Sult-saken. Foto: Vidar Ruud / NTB Scanpix

Jobben gikk ut på å ta livet av Imran Saber, kjent som «Skrue» og «David Toskas finansminister» i det kriminelle miljøet.

Flere ganger i løpet av sommeren 2015 oppsøkte den tidligere Bandidos-toppen garasjen til Imran Saber i Oslo. Han dro dit på en Vespa som var påsatt falske skilter.

Harnes hadde en spesiell bekledning da han besøkte garasjen.

– Skulle bare skremme

Innerst på kroppen hadde han nylonstrømper fra topp til tå. Utenpå hadde han vanlige klær, hansker, finlandshette og en motorsykkelhjelm med mørkt visir som var trukket ned. Dette for ikke å legge igjen biologiske spor.

Med seg hadde Harnes en pistol som var påsatt lyddemper.

I retten forklarte Harnes at hensiken kun var å skremme Saber, og at han aldri hadde til hensikt å drepe.

– Jeg skulle ha en samtale med ham, jeg skal få ham til å slutte å plage en kar, sa Harnes i retten.

Saber var imidlertid aldri hjemme. Her kan du lese om hvordan politiet jobbet for å holde ham borte da Harnes kom på besøk.

Påtalemyndigheten har ikke klart å avdekke et motiv for hvorfor Saber skulle likvideres. Selv mener han at dusøren etter tilbakeføringen av to Munch-bilder er årsaken.

Mener Harnes skulle drepe – ble frifunnet

Påtalemyndigheten bygget store deler av bevisførselen på skjulte lydopptak, men retten mener at opptakene ikke beviser at Harnes og Betew planla og deretter avtalte å drepe Saber.

I dommen skriver tingretten at de ikke er i tvil om at Harnes var i Sabers garasje for å drepe. Årsaken er blant annet den spesielle klesdrakten som var konstruert for ikke å legge igjen spor og at han hadde med seg våpen.

​Tingretten mener imidlertid at det psykologisk sett gjensto mye før et eventuelt drap kunne finne sted. Derfor ble Harnes frifunnet for drapsforsøk.

Han ble imidlertid dømt til fem års fengsel, blant annet for ulovlig oppbevaring av våpen.

Statsadvokaten anker

Statsadvokat Alvar Randa har nå anket frifinnelsen av Betew og Harnes for drapsforbund, medvirkning til drapsforsøk og drapsforsøk.

– Vi mener det er bevismessig dekning for at de skal domfelles, både for drapsforbund, drapsforsøk og forsøk på drap, sier Randa til TV 2.

Metkel Betews forsvarer Marius Dietrichson (t.v.) og statsadvokat Alvar Randa. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Scanpix

Lars Harnes' forsvarer, Øyvind Bratlien, har følgende kommentar til at statsadvokaten anker frifinnelsen:

– Det er aldri overraskende at påtalemyndigheten ikke innrømmer feil, men ut fra begrunnelsen i dommen, er vi overrasket over at de anker, sier Bratlien.

Harnes har selv anket dommen på fem år for ulovlig oppbevaring av våpen.

Advokat Øyvind Bratlien forsvarer Lars Harnes. Foto: Vidar Ruud / NTB Scanpix

– Beklagelig

Metkel Betews forsvarer, advokat Marius Dietrichson, sier det er beklagelig at påtalemyndigheten anker frifinnelsen på punktene som handler om drapsforbund og medvirkning til forsøk på drap.

– På dette punktet ble ikke bare Betew frifunnet, men også fullstendig renvasket da heller ikke erstatningskravet ble tatt til følge, sier Dietrichson.

Betew ble også frifunnet for å ha planlagt og inngått avtale om å gjennomføre et stort ran mot en verditransport på Gardermoen.

Påtalemyndigheten kommer ikke til å anke frifinnelsen på dette punktet, bekrefter statsadvokat Randa.