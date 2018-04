Se innslaget der Noer får vite at han vinner prisen i videovinduet over!



Lillehammer-spiller Jacob Lundell Noer er kåret til det største talentet i norsk ishockey denne sesongen og får prisen som årets «Get Rookie of the Year» i kveldens kamp mot Storhamar i Kristins hall.

​​

​ – Det var mange andre bra kandidater så det kunne egentlig blitt hvem som helst, sa Noer da han fikk nyheten fra TV 2s ishockeyekspert Erik Follestad i garderoben etter seieren over Storhamar i 2. NM-finale.



​Som vinner av prisen mottar Lundell Noer 10 000 kroner og får i tillegg donere 50 000 kroner til en ønsket breddeklubb. De pengene vil Lillehammer-løperen gi til barndomsklubben Ski. Det settes stor pris på i breddeklubben fra Akershus.



– Å få 50 000 kroner dedikert fra Jacob inn i det vi driver med her og utvikling av spillere. Det kommer veldig godt med. I praksis er dette årets største sponsorinntekt. Og han skal vite at vi kommer til å ta godt vare på dem, sier styreleder i Ski, Jan Thomas Birkeland



​Kenneth Skjervold var lagleder for Noer i oppveksten. Han så tidlig at Lillehammer-spilleren hadde noe spesielt i seg.



​ – ​Man så jo det ganske tidlig at Jacob hadde noe som ikke alle andre hadde. Kanskje det som var det viktigste var at han var utrolig ivrig på å trene. Hvis du fikk kjørt fire øvelser på en trening så hadde han garantert fått vært igjennom den fem ganger og de andre gjorde det fire ganger, sier Skjervold.



Noer selv er tydelig på hva som er viktig for unge hockeyspillere.



– ​​ For å nå drømmene sine tenker jeg at man må være en ydmyk lagspiller og man må selvfølgelig ha det moro samtidig som man er seriøs, sier Lillehammer-løperen. ​



Landslagssjef Petter Thoresen som er med i juryen som har kåret Lundell Noer til årets rookie, kommer likevel med noen forbedringspunkter til Lillehammer-talentet.

​ – Jacob er god på skøyter. Han har bra forståelse for spillet og han tar ansvar som senterspiller. Han er så god at han gjør spillere rundt seg bedre. Likevel som alle andre må han også forbedre seg. Fokuset hans fremover bør ligger på å utvikle hurtighet og bli enda sterkere i duellspillet, sier landslagsjefen.



​Sportssjef i Norges Ishockeyforbund Petter Salsten er også en del av juryen og har følgende å si om årets vinner av «Get Rookie of the Year».

​ – For Norge som ishockeynasjon er det ekstremt viktig at det kommer frem nye, unge, ambisiøse ishockeyspillere som har internasjonalt potensial. Jacob Lundell Noer har, til tross for sin unge alder, vist at han allerede besitter den modenhet, smartness og mentale styrke som må til for å lykkes på høyt nivå. Når vi samtidig vet at han jobber ambisiøst og målrettet med å videreutvikle seg fysisk og teknisk, har han alle forutsetninger for å bli en internasjonal toppspiller. Vi gleder oss til å følge hans videre utvikling, sier Salsten.



De tre andre nominerte til prisen var Max Krogdahl (Frisk Asker), Jonas Medby (Lillehammer) og Joakim Sommer Nielsen (Vålerenga).

Juryen som består av Petter Thoresen og Petter Salsten fra Norges Ishockeyforbund, Håkan Södergren fra Norsk Topphockey AS, Bjørn Erevik fra TV 2 og Øyvind Husby fra Get, har følgende ​begrunnelse for valg av vinner:



Jacob Lundell Noers utvikling på og utenfor hockeybanen denne sesongen tilsier at Jacob innen kort tid vil være en av de unge spillerne i Get-ligaen som vil prege både klubb- og landslag. Han viser mental styrke, god teknikk og fysisk spill av ypperste klasse, noe som vektlegges spesielt i internasjonal hockey. Men, det er bevegeligheten og teknikken med puck og kølle som skiller ham fra andre jevnårige spillere. Jakob er det som kalles en to-veis-spiller som tar like stort ansvar i det defensive som i det offensive spillet. Vi gratulerer Jacob Lundell Noer med årets talentpris i Get-ligaen, Get Rookie of the Year 2017/2018!

​

Fakta «Get Rookie of the Year»:



«Get Rookie of the Year» er en pris fra Get som skal få frem unge talenter i Norsk hockey. Gjennom sesongen nomineres i alt fire spillere, og under finalespillet i NM 2018 deles hovedprisen ut. Vinneren får 10.000 kroner og plass i treningstroppen til Norges VM-landslag. I tillegg kan han donere 50.000 kroner til ønsket breddeklubb.