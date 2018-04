Tor Arne Hetland må gi seg som landslagstrener etter sterk misnøye fra løperne, til tross for gode resultater i vinter.

Etter det TV 2 får bekreftet handler kritikken mot Hetland mye om hans væremåte.

Løperne skal lenge ha reagert på hans lederstil, og mener Hetland har vært dårlig til å snakke med dem.

Hetland, som selv har både VM- og OL-gull, vet hva som kreves for å lykkes. Derimot mener de aktive at Hetland er for svart-hvitt og lite nyansert i sitt syn på hva som må til.

Gnisninger utviklet seg til misnøye

Kilder forteller til TV 2 at forholdet mellom trener og løpere begynte med gnisninger, som senere utviklet seg til misnøye. Trener og løpere har forsøkt å løse problemet med ulike tiltak, uten at det har ført til noe fruktbart.

Forholdet har snarere forverret seg.

– Det er umulig å fortsette med han som sjef, sier en kilde til TV 2.

Langrennsledelsen har tatt dette på alvor, men det er uaktuelt for dem å gi Hetland sparken. Han får, slik TV 2 får skissert, en annen rolle. Høyst sannsynlig blir Hetland en slags landslagskoordinator. Her skal Hetland få brukt sin styrke med planlegging og logistikk.

Nossum tar over

Eirik Myhr Nossum er i dag assistenttrener, og skal allerede ha blitt spurt om han kan tenke seg å overta. Det har han sagt seg villig til.

Den kommende landslagstreneren kommer fra Trøndelag, er 31 år og er utdannet ved Norges Idrettshøyskole. Han er mest kjent som trener for Petter Northug jr. i flere sesonger. Myhr Nossum jobbet som trener i Lyn fram til 2016, da han gikk inn i sin nåværende rolle.

Verken Hetland eller sportssjef Vidar Løfshus har svart på TV2s henvendelser.