I mars måned var Teslas SUV, Model X, Norges neste mest solgte bil. Det kan virke litt tilfeldig, kanskje? Du tenker kanskje at det har med leveringsrutinene til den amerikanske bilprodusenten. De er jo kjent for at leveringene kan gå litt puljevis.

Men helt tilfeldig er det altså ikke. For i hele 2017 var Model X på fjedeplass over de mest solgte bilene.

Begge disse plasseringene er ganske så oppsiktsvekkende. En så dyr bil skal normalt aldri ligge i nærheten av den slags volum.

Men i annerledeslandet Norge går allting an.

Dørene på Model X er ikke noe man overser ...

Handler om følelser

Forklaringen er kanskje ikke fullt så enkel som at "alle" velger ladbare biler om dagen. For det finnes jo langt billigere biler på markedet som er elektriske.

Her er det nok som så ofte før når det kommer til kjøp av bil, følelser som står bak. Mange benytter anledning til å regne hjem en stor og rask SUV som de ellers aldri ville hatt råd til. Lav rente, reduserte bomringkostnader og store kutt i drivstoffutgiftene er med på å gjøre de høye salgstallene mulig.

Hva er nytt?

Vi har fått låne Model X med den beste rekkevidden: 100D. Offisielle tall på denne bilen er faktisk 565 km. Det vil si at du skal kunne kjøre Oslo – Ålesund på èn lading. Det kan du imidertid bare glemme.

Her er det nemlig NEDC-tall det refereres til (enn så lenge). At disse ikke er spesialt realistiske, har vi jo visst om en stund.

Med de to bakerste setene i bruk, er ikke bagasjerommet all verden. Men det er litt plass under gulvet også ...

Hva er styrker og svakheter her?

Selv om oppgitt NEDC-tall er alt for optimistiske, er dette likevel en av elbilene på markedet i dag med best rekkevidde. Og i praksis kan svært mange klare seg med å lade denne èn gang i uka.

Du kan trolig beregne en rekkevidde på 450-480 kilometer som realistisk.

Den ekstra rekkevidden 100D byr på, kommer også godt med for de som skal kjøre en del med tilhenger. Da ryker som kjent rekkevidden fort.

Tesla har mange smarte løsninger. Det digre frontvinduet er kjempekult og gir et utrolig utsikt. Frontdører som åpner/lukker seg selv er sterkt vanedannende. Falcon Wing-dørene til baksetet gir veldig god adkomst.

Men alle disse tingene har også en bakside: Sola kan være plagsom gjennom det store frontvinduet. Hvis bilen står parkert utenfor garasjen, risikerer du at døra åpner seg hver gang du går forbi. Vippedørene til baksetet gjør det umulig med skiboks.

Kjøreegenskapene er ikke like sporty som på Model S, her merkes høyere tyngdepunkt og vekt bedre. I tillegg smeller det litt mer enn ventet i understellet når vi kjører på elendige norske veier med telehiv og sprekke.

Hva koster den?

Startprisen på 75D er 674.920 kroner. Den har NEDC-rekkevidde på 417 km. Skal du oppgradere til 100D, øker prisen med knappe 160.000 kroner – til 833.420 kroner.

De fleste legger nok også på en god porsjon ekstrautstyr, som gjør at prisen fort bikker millionen på denne bilen.

Testbilen koster 973.920 kroner (ikke inkludert vinterdekk).

100D koster fra 833.420 kroner.

Hvem er konkurrentene?

Enn så lenge har Model X vært enerådende som elektrisk SUV. Den tiden nærmer seg imidlertid raskt slutten. Nå er Jaguar I-Pace snart på plass. Like etter den kommer Audi e-tron – og så får vi Mercedes EQC.

Ingen av disse er imidlertid like store som Model X. Og ingen ser ut til å få like god rekkevidde som bilen vi har testet.

Mens vi venter på disse, er det blant andre Audi Q7 e-tron og Volvo XC90 T8 biler mange måler Teslaen opp mot.

Vil naboen bli imponert?

Det har skjedd mye på kort tid, med tanke på Model X. Den første gangen vi testet den, snudde folk seg over alt. Nå er det en bil som glir rett inn i mengden av Teslaer, og som vi omtrent ikke reagerer på lenger.

Du kan velge om du vil ha en boks mellom setene, med to koppholdere, eller om det skal være et åpent rom som gir tilgang til den bakerste seteraden. Boksen kan imildertid ikke flyttes. Uansett hva du måtte velge, er prisen den samme for å gå fra fem til seks seter: 49.400 kroner.

Broom mener:

Du trenger ikke kjøre Model X mange kilometerne, for å skjønne hva som fascinerer kjøperne. Totalpakken denne bilen leverer er fortsatt svært imponerende.

Nei, den har ikke like god støyisolering og opplevd kvalitet som de beste premiumbilene. Men den imponerer på så mange andre områder, at det tror vi mange kjøpere levere greit med.

Så er naturligvis spørsmålet: Bør man bruke 160.000 kroner ekstra, på å sikre seg den største batteripakken.

Svaret er nok at veldig mange klarer seg godt med grunnutgaven (75D). Men her må hver enkelt rett og slett analysere bruksmønsteret sitt.

Norske Model X-eiere er veldig godt fornøyd med bilene sine.

Hva mener eierne?

Tesla-eiere i Norge er jevnt over svært godt fornøyd med bilene sine. Basert på 46 vurderinger før Model X en snittscore på 9 av 10 mulige. Det er faktisk litt dårligere enn Model S - som får 9,2 poeng. Les mer her

Visste du at:

– Model X kan leveres med hengerfeste - og kan trekke opptil 2,2 tonn

– Tesla leverer et skistativ som kan festes på hengerfestet

– P100D med Ludicrous Mode skal klare 0-100 km/t på 3,1 sekunder. Det er raskere enn superbilen McLaren F1 ...

Tesla Model X 100D Motor: 2 x elektrisk Effekt: 611 hk / 967 Nm. Rekkevidde: 565 km. 0-100 km/t: 5 sekunder Toppfart: 250 km/t Lengde x bredde x høyde: 504 x 207 x172 cm Vekt: 2.504 kg. Pris fra: 674.920 kroner (75D) - 833.420 (100D) Pris testbil: 973.920 kroner

