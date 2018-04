Reality-stjernen Khloé Kardashian har blitt mamma for første gang. Hun og basketballkjæresten Tristan Thompson har fått en datter.

Den lille jenta kom til verden torsdag morgen, det melder kjendisnettstedet TMZ.

Thompson har en sønn fra et tidligere forhold, men den vesle jenta er parets første barn sammen.

Rykter om utroskap

Det har stormet rundt stjerneparet de siste ukene, etter at TMZ publiserte en video som viste at Thompson var utro.

Overvåkningsvideoen fra oktober 2017 viser blant annet Thompson kline med to kvinner. På den tiden var Khloé tre måneder på vei med parets datter.

En kilde nær Kardashian-klanen forteller til ET Online at hele familien står samlet og slår ring rundt gravide Khloé.

– Kris har samlet familien og sørget for at de alle vil være der for henne, sier den anonyme kilden til ET.

Avslørte kjønnet på TV

Det var i desember i fjor at den yngste Kardashian-søsteren bekreftet babyryktene i et Instagram-innlegg.

– Min største drøm har gått i oppfyllelse! Vi skal ha barn, skrev hun da.

Svangerskapet har blitt grundig dokumentert i realityserien Keeping Up With The Kardashians, og det var under et ferieopphold i San Francisco med søstrene Kourtney og Kim at Khloe fikk vite kjønnet til barnet sitt.

I sesongfinalen, som har fått navnet «The Gender Reveal», blir Khloé oppringt av sin yngste søster Kylie Jenner (20) som forteller at hun venter en datter.

– Nå lyver du! Utbrøt Khloé, som hadde forventet en sønn.

Babylykke

Den lille jenta er tredje tilskudd til den populære familien på kort tid. I januar fikk Kim Kardashian (37) og Kanye West (40) datteren Chicago gjennom surrogati. Kylie Jenner og rapperkjæresten Travis Scott (25) fikk datteren Stormi Webster i februar.

Kilder opplyser at Kardashian vurderer å oppkalle datteren etter kjærestens mamma, Andrea. Dette er enda ikke bekreftet.