Store og fyldige lepper har preget ansiktene til mange kvinner de siste årene.

Trenden skjøt virkelig i været da Kardashian-klanens yngste medlem Kylie Jenner i 2014 dukket opp på røde løpere med atskillig større lepper, nærmest over natten.

Jenner hevdet den gang hardnakket at hun ikke hadde utført noen kirurgiske inngrep, noe som førte til at tusener av mennesker prøvde å oppnå fyldigere lepper på naturlig vis.

Kylie Jenner startet trenden med store lepper. Foto: Rich Fury

Ved å suge leppene fast i flaskekorker blåste unge opp leppene sine mens de filmet seg selv og la det hele ut på YouTube i det som ble til det virale fenomenet «The Kylie Jenner Lip Challenge».

Erik Grefberg, daglig leder ved Teres private kirurgiske sykehus, uttalte til TV 2 at leppe–«stuntet» enkelt kunne skade både hud og blodårer permanent.

I dag finnes det utallige produkter i butikk og på nett som hevder å kunne forstørre leppene uten kirurgi, og uten å skade leppene.

Helsekontrollen har testet ulike produkter som skal gi deg større lepper uten kirurgi. Resultatet ser du i sesongpremieren på torsdag. Foto: Anders Myhren/Helsekontrollen.

Skal se yngre ut

For å få svaret på hvorfor det finnes et marked for slike leppeforstørrere har Helsekontrollen snakket med zoolog Petter Bøckmann ved Universitetet i Oslo, som kan forklare trenden fra naturens side.

– Å lage en sånn voldsom trut gjør at du får til å se ut som du er veldig, veldig ung. Hvis du ser på en baby så har de større munn i forhold til resten av ansiktet. Man ser det samme når man maler leppene røde og farger øynene svarte. Det er for å markere hovedtrekkene i ansiktet som får oss til å se yngre ut, sier Bøckmann til Helsekontrollen.

Kommuniserer direkte til underlivet

I tillegg kan Bøckmann fortelle at oppsvulmede lepper spiller en rolle når det gjelder å tiltrekke seg oppmerksomhet fra en potensiell make.

– Store lepper viser tegn til at personen er seksuelt opphisset. Det er en direkte kommunikasjon som går som ubevisst til underlivet og sier «åh, jeg er ung. Her er det mulig å få både det ene og det andre».

Zoolog Petter Bøckmann forklarer at store lepper fra naturens side skal vise tegn til at man er seksuelt opphisset. Foto: Juliane Kravik/Helsekontrollen.

Ifølge zoologen bør Kylie Jenner og andre som på et eller annet vis blåser opp leppene være forsiktige så de ikke blir for store.

– I biologien snakker vi om seksuelle stimulus, som en påfuglhale eller rødflekken på en rødstrupe. Og så kan du ha et superstimulus, hvor det blir enda mer enn det som er mulig å få til i virkeligheten. På et eller annet tidspunkt tipper det over, og da mister du tiltrekningseffekten og det blir frastøtende, sier Bøckmann til Helsekontrollen.

Se reportasjen om leppeforstørring i Helsekontrollen på TV 2 torsdag kl 20.