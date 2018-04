De fleste bilmodeller blir erstattet når de har vært på markedet i 6-8 år. Noen lever litt lenger – men at en bil er i salg i hele 20 år, hører virkelig med til sjeldenhetene.

Men det har den klart, Suzukis lille Jimny. Bilen kom på markedet tilbake i 1998, og har holdt seg der siden.

Nå er det imidlertid slutt. De siste eksemplarene har rullet ut av fabrikken, nå gjør Suzuki seg klare til å lansere en helt ny modell.

Kultbil

Jimny hadde litt av hvert å leve opp til da en kom første gang. Den var nemlig etterfølgeren til den nå legendariske Suzuki-Jeepen. En sjarmerende liten tass som også solgte godt i Norge på 80-tallet. Den var også en svært primitiv bil. Jimny var litt mer påkostet, ikke minste var kjøreegenskapene bedre og tryggere.

Ut over det var Suzuki tro mot oppskriften. Jimny var en liten og kompakt bil med godt firehjultrekksystem. Lengden og korte overheng både foran og bak var med på å gjøre den til en svært habil offroader. Ute i terrenget kunne dem hamle opp med langt dyrere og mer eksklusive biler. Så ble da også Jimny kjapt en kultbil i mange miljøer.

Denne tar deg rett tilbake til 80-tallet

Designet er enkelt og minimalistisk, litt som resten av bilen.

Leverer varene

At bilen var ukomplisert var også et pluss for mange. Her var det lite som kunne gå i stykker. Samtidig var den solid bygget og tålte en støyt.

De fleste eksemplarene har 1,3-liters bensinmotor under panseret. Da er den ikke akkurat noen rakett. Forbikjøringer krever både god planlegging og ikke minst god tid.

I terrenget leverer den altså varene. På landevei og motorvei er ikke Jimny like mye på hjemmebane. Der merkes det at konstruksjonen er enkel og primitiv. Støydempingen er heller ikke som du vanligvis kan forvente av en ny bil.

Suzuki-Jeepen begynner å bli sjeldne saker

Innvendig er det ikke vanskelig å se at bilen begynner å trekke på årene.

Billigst – og dyrest

Det er er noen år siden Jimny forsvant ut fra modellutvalget til den norske importøren. Det er heller ikke veldig mange biler til salgs i bruktmarkedet. Akkurat nå er den rimeligste en 2004-modell som har rullet 272.000 kilometer. "Alt fungerer", forsikrer selger som vil ha 28.000 kroner for bilen.

I andre endel av pris-skalaen finner vi en 2013-modell som ikke har gått mer enn 51.000 kilometer. Den ser strøken ut og har full servicehistorikk. Prisforlangende her er på 114.000 kroner.

Kvaliteten på Jimny er generelt god, men det er naturligvis viktig at bilene har blitt godt fulgt opp. Sjekk også for skader under bilen, noen av disse har fått prøve seg i terrenget.​

Denne er som en hytte uten vann og strøm

Se video: Denne Toyotaen er helt legendarisk