Generalsekretær Pål Bjerketvedt i NFF er sykmeldt inntil videre etter et hjerneinfarkt i uken før påske.

– Det går bra med meg, og det er gradvis framgang. Men et hjerneinfarkt er alvorlige greier, og jeg er nødt til å bruke nødvendig tid før jeg er i full aktivitet igjen, sier Bjerketvedt til forbundets hjemmeside.

Generalsekretæten er sykemeldt til litt ut i mai.

Legene har fortalt Bjerketvedt at det er vanskelig å fastslå noen årsak annet enn at det er fysiologisk/genetisk bestemt og under kategorien tilfeldig eller «uflaks», men også «flaks», i og med at det har gått bra.

– Det er viktig og nødvendig å lytte til legene etter en sånn hendelse, og jeg har fått meget god oppfølging, sier Bjerketvedt.

Hjerneinfarkt skyldes enten en blodpropp som utvikler seg i en blodåre i hjernen, eller en vandrende blodpropp som er dannet et annet sted i kroppen, ifølge landsforeningen for hjerte- og lungesyke.

​