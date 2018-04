I hele 17 år har kanadieren Nick Burchill vært bannlyst fra det hotellet Fairmont Empress i Victoria i British Colombia.

I alle disse årene har Nick holdt tett om årsaken, men nå letter han på sløret.

I et innlegg på Facebook forteller han en historie som får mange til å le.

Siden han publiserte innlegget 30. mars, har innlegget gått viralt og blitt omtalt i blant annet Washington Post, Toronto Star og Time.

I innlegget trygler han hotellet om tilgivelse etter det som trygt kan sies å være en helt utrolig historie.

Pepperoni-koffert og 40 måker

Det hele startet i 2001, da Nick skulle på en jobbkonferanse i Victoria.

ULYKKESFUGL: Ingenting gikk som det skulle da Nick sjekket inn på hotellet. Foto: Nick Burchill

Nick tenkte at han i samme slengen skulle besøke gamle kompiser fra marinen, og han fylte derfor en koffert med pepperonipølse fra guttas favorittslakteri, Brothers Pepperoni.

Pepperoni-kofferten ble feilsendt av flyselskapet, og dukket derfor ikke opp på hotellet før dagen etter at Nick sjekket inn.

Nick fikk for seg at han burde lagre kjøttet kjølig. Siden det ikke var kjøleskap på hotellrommet, fordelte han pølsene ut over et bord.

Deretter åpnet han vinduet og gikk ut et par timer.

Det angret han bittert på at han gjorde.

Da Nick kom tilbake på rommet, var det fullt av stappmette måker med magetrøbbel.

Gulv, seng og vegger var dekket av fuglebæsj. Lamper var blitt revet ned. Gardiner var ødelagt.

Måkene fikk panikk

«Jeg husker at jeg åpnet døra til rommet mitt, og møtte en flokk med måker som hadde kost seg med pepperoni en god stund. Jeg talte dem ikke, men jeg tror det var rundt 40 stykker der. Hvis du lurte, så gjør pepperoni fæle ting med en måkes fordøyelsessystem. Og, som du kanskje har skjønt, var rommet dekket med måkebæsj», skriver han i Facebook-innlegget.

LATTERMILDE: Resepsjonistene på Fairmont Empress bryter sammen i latter når de får høre Nicks helt utrolige historie. Foto: Nick Burchill

Måkene ble livredde da Nick entret rommet, og begynte å flakse frem og tilbake i panikk.

«Det som fulgte var en tornado av måkebæsj, fjær, biter av pepperoni og fugler flaksende rund i rommet», skriver han.

For å få fuglene ut, kastet Nick en sko etter noen av dem.

Skoen fløy ut av vinduet, og landet i ettermiddagsteen til en gruppe turister som satt ute i etasjen under.

«Pepperoni-biter og ganske store fugler ble pisket rundt i rommet. Lamper falt ned. Gardinene ble ødelagt. Kaffebrettet var bare fryktelig ekkelt», skriver han.

Nick løp ned til turistene og beklaget, for så å ta med seg den våte skoen på badet. Den måtte bli tørr til middagen han skulle delta på sammen med kollegene.

Herfra gikk det utrolig nok bare enda mer nedover...

Kortsluttet det elektriske anlegget

Nok et problem oppstod nemlig da Nick mistet hårføneren ned i vasken, som var full av vann. Elektrosjokket førte til at store deler av det elektriske anlegget på hotellet kortsluttet.

Nick kontaktet da resepsjonen og tryglet om hjelp.

«Jeg ante ikke hvordan jeg skulle forklare situasjonen, så da hushjelpen kom på døren sa jeg bare «unnskyld», og dro på middagen», skriver han.

Nick ble flyttet til et nytt rom, og han hørte ikke mer om saken før han kom hjem. Da hadde jobben hans fått et brev.

«Jobben ga meg beskjed om at de hadde mottatt et brev fra hotellet som opplyste om at jeg var blitt bannlyst i evig tid fra Empress Hotel», skriver han.

I Facebook-innlegget skriver Nick at han har levd med bannlysningen i 17 år, men at han nå håper han kan bli tilgitt.

«Jeg har vokst, og jeg tar fullt ansvar for mine handlinger. Jeg kommer til dere med hatten i hånda og beklager for skaden jeg indirekte forårsaket, og for å spørre om dere vil revurdere livstid-bannlysningen».

31. mars oppdaterte Nick innlegget. Han skriver at de ansatte på hotellet leste Facebook-innlegget, og nå har tilgitt ham.

«Ryan, manageren, har gikk meg muntlig beskjed om at jeg igjen er velkommen som gjest. Jeg tipper det var det halve kiloet Brothers Pepperoni som jeg ga dem i fredsgave som førte til dette», skriver han.

Ønsker Nick velkommen

På sin Facebook-side skriver Fairmont Empress at de ble svært underholdt av Nicks historie.

«Serien av uforutsette hendelser skjedde for så mange år siden, og vi så gjennom herr Burchills brev, og har siden hevet bannlysningen. Vi ser frem til igjen å kunne ønske herr Burchill velkommen til Fairmont Empress i fremtiden. Siden vår 60 millioner dollar-restaurering i 2017, vil han bli glad for å vite at våre rom har moderne fasiliteter og air condition som kan holde pepperonien hans kjølig», skriver de.