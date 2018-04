«36 kg! Det er tallet jeg ser hver gang jeg går på vekta. Og hver eneste gang får jeg lyst til å gråte.»

Det skriver Malin Nygård Gjerde (28) på sin Instagram-profil. Bloggeren har valgt å være åpen om utfordringene hun har med å gå opp i vekt.

Ønsker større forståelse

Dette har hun valgt å gjøre både for å pushe seg selv, og andre som sliter med det samme.

– For min egen del, så ønsker jeg å pushe meg selv til et resultat. Jeg ønsker at det skal bli en større forståelse for utfordringene med å være undervektig, sier Gjerde til TV 2.

Kari-Anne Vrabel er psykolog og har forsket på spiseforstyrrelser. Hun er opptatt av åpenhet, og mener det er viktig å forebygge både overvekt og undervekt. Hun er likevel ikke sikker på om det er riktig å dele dette på sosiale medier.

– Vi bruker så mye tid på å snakke om kropp og om vi skal gå opp eller ned i vekt. Jeg skulle ønske vi kunne snakke om andre ting, sier Vrabel til TV 2.

Forskeren tror ikke løsningen på kroppspress er et enda større fokus på kropp.

– Fryktelig lite

Til TV 2 forteller Gjerde at hun alltid har vært tynn. I 2010 tok hun grep for å legge på seg. 28-åringen trente og spiste masse, og hun klarte å gå opp fem kilo.

Men etter Gjerde fikk sitt andre barn, ble hun tynnere enn hun noen gang har vært.

– Jeg prøver å veie meg minst mulig, tallet er jo helt grusomt. Å være 28 år, og veie 36 kilo er fryktelig lite. Det er trist å se at jeg ikke klarer å gjøre noe med det, uansett hva jeg prøver på, sier hun.

ÅPEN: Malin Nygård Gjerde innrømmer at hun ofte kler på seg mer klær for å se større ut. Foto: Instagram @malinmellow

– Forstår ikke problemet

28-åringen er fullt klar over at det ikke er sunt å veie under 40 kilo, men Gjerde forteller at hun opplever at folk ikke forstår at det er et problem å være undervektig.

– Samfunnet er lagt opp slik at de fleste higer etter å være tynn. Det er vanskelig å jobbe mot noe alle andre jobber for. Mange påpeker: «Tenk å være så tynn og fin som deg», men jeg ønsker ikke være så tynn, sier 28-åringen til TV 2.

Bloggeren sier at hun føler det er større aksept for å være åpen om at man ønsker å slanke seg, enn å legge på seg.

– Folk fnyser av problemstillingen, og sier de ønsker å være like tynn som meg. Men de ser ikke problemet med å være så tynn. Selv om jeg er trygg på kroppen min, så kler jeg på meg ekstra, slik at jeg skal se større ut, sier Gjerde.

Alvorlige konsekvenser

28-åringen sier at hun på grunn av vekten, har opplevd mye sykdom. Gjerde forteller at kroppen ikke har hatt så mye å jobbe med, og at hun derfor har vært litt nedbrutt.

Kari-Anne Vrabel sier det kan oppstå mange alvorlige konsekvenser ved å være undervektig. Kvinner kan blant annet miste menstruasjonen, og dette kan også føre til benskjørhet. Forskning har også vist at folk som sliter med alvorlig undervekt kan utvikle depresjoner.

Kari-Anne Vrabel er psykologspesialist og har forsket på spiseforstyrrelser. Foto: Pressebilde / Unni Tobiassen Lie

– Det er like mange somatiske og psykologiske konsekvenser ved å være undervektig som overvektig, opplyser Vrabel.

Frustrasjon

Opp gjennom årene har Gjerde stadig vekk fått høre at hun har spiseforstyrrelser.

Da hun la ut et bilde av seg selv på Instagram i fjor sommer, fikk bloggeren kommentarer på at hun var anorektisk og et dårlig forbilde. Slike kommentarer har vært et frustrasjonsmoment for Gjerde.

– Jeg vet med meg selv at jeg ikke er syk. Det er min kropp, og jeg har ikke gjort noe for å bli sånn, sier hun.

Nå takler Gjerde de negative kommentarene bra, men da hun var 16 år var situasjonen en helt annen.

– I motsetning til folk som klagde over at lårene gnisser, så klinket knærne mine i hverandre. Jeg skulle ønske at jeg kunne skrike tilbake at jeg ikke kunne gjøre noe med det, innrømmer hun.

– Kropp er kropp

Kari-Anne Vrabel mener det kan skape vanskeligheter når man kategoriserer og definerer andre, uten å vite hva som ligger bak. Hun forteller at å være undervektig ikke nødvendigvis er synonymt med en spiseforstyrrelse.

– Man kan ikke se på lang avstand at en person har en spiseforstyrrelse. Å ha en spiseforstyrrelse handler ikke kun om å være undervektig, det ligger også psykologiske årsaker bak, sier psykologen.

Malin Nygård Gjerde er opptatt av at folk skal være stolt av den de er, og at kropp er kropp. At Instagram florerer med bilder av kjendiser med store romper og pupper, gjør at unge jenter føler de ikke passer inn i idealet, mener Gjerde.

– Jeg skulle ønske vi levde i et samfunn uten kroppspress, og at alle kan forstå at vi ikke nødvendigvis kan oppnå det som ligger ute på Instagram, sier hun.