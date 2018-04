Det finnes mange som har gode planer. Til dels store planer også, men som aldri blir realisert. Det kan noen ganger gi merkelige utslag. Blant annet i bruktbilmarkedet.

Det er denne 40 år gamle Toyota Landcruiseren ett svært godt eksempel på. Den ble nemlig innkjøpt med et helt spesielt mål for øyet. Men som nevnt – ikke alle planer og drømmer går i oppfyllelse ...

Derfor selges nå bilen, som til tross for at den er en 1978-modell er i en helt unikt god stand. Den er nemlig helt som ny. Kanskje ikke så rart. Mer om det siden.

Jeep-kopi

Først tar vi en titt på selve bilen, som altså er en Toyota Landcruser FJ40. Denne modellen var Toyotas svar på legendariske Jeep CJ. Nå i ettertid har vel Landcruiseren blitt nesten vel så legendarisk.

Landcruiser J / FJ 40 ble produsert mellom 1960 og 1984 og faktisk helt fram til 2001 i Brasil. Bilen er en enkel offroader med separat ramme og skikkelig firehjulsdrift-system med høy og lavserie girkasse. Den finnes også både som pickup og forlenget Wagon-versjon. Faktisk fikk du den i fire ulike lengder.

Også på motorsiden finnes det mange alternativer – vi snakker om ikke mindre enn 11. De fleste går på diesel. Det gjør også denne bilen som er utstyrt med en 4,2-liters rekkesekser, 4-trinns manuell girkasse og så klart lavgir-serie.

Toyota Landcruiser FJ40 har blitt minst en like stor legende som originalen fra Jeep. Foto fra: bringatrailer.com

Lageret i en trekasse

At denne bilen er i så unikt god stand er både litt sjarmerende og litt trist. Den ble innkjøpt våren 1978 og brukt forsiktig på sommeren av sin første eier. Eieren var teppeselger og satte, etter at sommeren var over, den da nesten helt nye bilen i en trekasse som var teppekledd på innsiden. Kassen med bilen ble etter det heist opp i en lagerreol, slik at eieren kunne se den fra kontoret sitt.

Den skulle slik sett holde liv i drømmen og målet. FJ40-en ble nemlig innkjøpt for at bil og eier skulle kjøre rundt i alle USAs nasjonalparker når han etter hvert ble pensjonist. Dette kan jo synes som både en god og smart plan.

Uvisst av hvilke årsaker så ble det aldri slik. Eieren gikk bort i år 2000. Bilen kom ut av kassa. Den har siden den gang hatt ett par ulike eiere som heldigvis har tatt godt vare på den unike bilen. Etter 40 år har den ikke gått mer enn 5.265 miles, som tilsvarer snaut 8.500 kilometer.

Bilen ser helt ut som ny innvendig, men så mener også noen at denne er verdens fineste. Foto fra: bringatrailer.com

Se hele annonsen og alle bildene her:

Kostbar

Den har fått ettermontert aircondition og den har fått nye dekk. Ellers er bilen i en helt unik og urørt originalstand hvor absolutt alt er på stell. Noen mener at dette eksemplaret er verdens best bevarte. Uten at vi skal tørre å gå god for akkurat den påstanden.

For det finnes mange fine FJ40-er, men de aller, aller fleste er restaurert. Denne er helt urørt, som fra fabrikk. Når modellen attpåtil en en etterspurt klassiker så har det lett for å bli stive priser. Så også på denne.

Bilen selges på auksjonssiden Bring a Trailer og sluttprisen ser ut til å ende på ubeskjedne 100.000 dollar, som tilsvarer ca 800.000 norske kroner + moms og frakt om den hadde kommet hit til lands. Da hadde vi passert millionen med god margin...

Den finner helt sikkert en ny eier. Stiv pris til tross. Og kanskje kommer den seg ut på eventyr også. Om enn noe forsinket.

Video: Sjekk videoen av offroad-legenden fra Toyota