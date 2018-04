Janne Jemtland ble meldt savnet av sin egen ektemann rett før nyttår. I over to uker var hun sporløst forsvunnet.

Da ektemannen ble pågrepet og siktet i saken, fikk politiet et gjennombrudd og liket av den savnede kvinnen ble funnet i Glomma ved Eid bru i Våler.

Han har sittet varetektsfengslet siden 12. januar. Fengslingstiden på 12 uker er i tråd med påtalemyndighetens begjæring.

I fengslingskjennelsen skriver retten at den mener det foreligger en meget sterk sannsynlighet for at siktede er skyldig i drap.

Ifølge forsvarer Ida Andenæs nekter mannen straffskyld for forsettlig drap.

– Utrygt for vitner

Retten mener at en løslatelse av ektemannen kan støtte allmennhetens rettsfølelse, og at det også kan skape utrygghet for vitner som har forklart seg i saken og andre involverte, blant annet familiemedlemmer.

Ektemannen ba retten om å bli løslatt fra varetekt, men dette ønsket ble altså ikke etterfulgt av retten. Ifølge kjennelsen skal hensynet til barna ha vært årsaken til dette ønsket.

Retten sier seg enig i at hensynet til barna må ivaretas, men mener ikke dette tilsier en løslatelse av ektemannen. Oppfatningen er at barnas behov for kontakt med faren kan ivaretas på en god måte selv om han sitter i varetekt.

Saken oppdateres.