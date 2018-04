I Norge har vi en helt unik situasjon, med tanke på elbilens posisjon. Hos oss er de nemlig betydelig billigere å kjøpe enn biler med tradisjonell drivlinje.

Det skyldes at vi har et avgiftssystem som gir nullutslippsbiler store fordeler.

Men faktum er at elbiler egentlig er mer kostbare å produsere enn fossilbiler. Det skyldes i alle hovedsak litiumbatteriene.

Da Tesla startet for alvor, var prisen på batteriene drøyt 400 dollar per kWt. Siden den tid er den nesten halvert. I følge en analyse fra Bloomberg New Energi Finance (BNEF), der over 50 selskaper er med, vil prisen fortsette å falle. BNEF tror den vil ligge så lavt som rundt 70 dollar i 2030.

Det er gode nyheter for de som skal produsere elbiler.

Denne kan sørge for en elbil-revolusjon

Magisk grense

I dag er det slik at batteriene står for 37 prosent av kostnadene av å produsere en elbil, viser rapporten til BNEF. Det er en betydelig nedgang – for bare to år siden var tallet nesten 50 prosent.

Mange anser 100 dollar-grensen pre kWt som helt avgjørende for en god driftsmargin rundt produksjonen av elbiler.

Analysen til BNEF viser at fossilbiler og elbiler vil ha omtrent de samme produksjonskostnadene allerede i 2024.

Tør du å kjøpe denne bruktbilen?

Kobolt koster

Noe av det gjør som litiumbatteriene så dyre er kobolt. Halvparten av verdens forbruk av denne råvaren hentes og raffineres i Kongo og Kina. Måten man henter ut kobolt på har vakt sterke reaksjoner internasjonalt – blant annet fordi barn jobber under umenneskelige forhold.

Ifølge UNICEF jobber rundt 40.000 barn i slike gruver sør i Kongo.

Enn så lenge er nettopp kobolt helt avgjørende for elbilprodusjonen. Men det kan endre seg.

Èn ting skremmer mange bort fra å kjøpe elbil

Satser annerledes

Flere bilprodusenter ser nemlig på alternative løsninger. Både Toyota og Fisker jobber blant annet med faststoffbatterier (solid state batteries). Her brukes ikke kobolt.

Hvis disse viser seg å være så bra som testene antyder så langt, kan det bli en liten revolusjon.

Faststoff-batteriene har 2,5 ganger høyere energitetthet enn et vanlig litiumbatteri. Resultatet er at en bil med det nye batteriet skal kunne kjøre opptil 800 kilometer. I tillegg skal det være mulig å lade på bare ett minutt.

En annen viktig fordel for oss i Norge, er at faststoff-batteriene tåler temperatursvingninger bedre enn litium-batterier.

Brooms bilekspert: – Kjøp elbil nå!

Billigere å produsere

Legg til at faststoffbatteriene er billigere i produsere, og det burde begynne å bli veldig interessant for verdens bilprodusenter.

Dette ligger imidlertid en stund fram i tid. Fisker sier at de tidligst får produsert en elbil med slike batterier i 2023.

Toyota mener de ligger litt lenger fram i løypa, og sier de skal klare å få sin første batterielektriske elbil med faststoffbatteri i 2022.

Dette er kanskje den smarteste elbilen du kan kjøpe