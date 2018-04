– Det var et helt jævlig halvår.

Etter et stevne i Utrecht i 1989 måtte den da 23 år gamle Hattestad avgi dopingtest. Resultatene sa at prøven var positiv.

Dermed snudde alt seg på hodet for den norske spyd-dronningen.

– Fra å være en som lykkes i det meste, blid og positiv og alt sånn, ble jeg sett på som en halvveis kjeltring, sier hun i «Mer enn gull» på TV 2 tirsdag klokken 20.00.

– Gikk ikke ut

– Jeg gikk ikke ut av huset på noen uker.

– Vi dro til fjells og det var helikoptre som lette etter meg, forteller hun.

Hendelsen fikk massiv dekning i norske medier.

– Det var førstesider i alle aviser. Det var helt grusomt, forklarer Hattestad.

Men Hattestad visste at noe måtte være galt og ville gjøre sitt for å bevise sin uskyld.

– Hvor begynner man å lete etter svaret på noen man vet man ikke har gjort, spør hun fortvilet.

Laboratoriefeil

For Hattestad var aldri dopet. En laboratoriefeil i Utrecht gjorde at resultatet ble feil, og det tok et halvt år å finne ut av feilen.

– Det var en prosedyrefeil. Det var aldri en positiv prøve. Hele analysen var helt feil, sier hun oppgitt.

Mens det sto på som verst, og i tiden etter, lærte Hattestad mye.

– Man erfarer at man står ganske alene oppi alt uansett hvordan det går. Man har alltid innmari mye folk rundt seg når det går bra, og så er det lett å se at de samme snur ryggen til deg når det blåser som verst, forteller hun til de andre idrettsstjernene rundt middagsbordet.

Ble frikjent

Hun vurderte også å gi seg med sporten hun elsket.

– Hadde jeg ikke blitt frikjent fra dette som jeg visste jeg ikke hadde gjort, så hadde jeg gitt meg, ja, forteller hun.

Hattestad ble frikjent i januar 1990.

I «Mer enn gull» møtes idrettsheltene Frode Andresen, Odd-Bjørn Hjelmeset, Vidar Riseth, Trine Hattestad, Torbjørn Løkken og Thea Næss for å snakke om sine utrolige karrièrer.

Programmet vises på TV 2 tirsdager klokken 20.00. Det kan også sees på TV 2 Sumo.