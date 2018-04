USAs president Donald Trump har for vane henge kallenavn og karakteristikker på politiske motstandere.

Denne gang på Syrias president Bashar al-Assad – «Dyret Assad».

Det finnes gode argumenter for at den beskrivelsen er riktig.

Sivile gasses

Krigen i Syria har nå vart i syv år. Regimet i Damaskus i disse årene har brukt alt av våpen mot sin egen befolkning. For å beholde sin makt, sine penger og privilegier. Håndvåpen, artilleri, stridsvogner, jagerfly, kamphelikoptre, tønnebomber, bakke-til-bakke-raketter (blant annet mot boligblokker i Aleppo) – og kjemiske våpen. Klor- og saringass mot sivile menn, kvinner og barn.

Regimet har skapt en humanitær katastrofe så enorm at den nærmest er umulig å begripe. Som en israelsk offiser uttrykte det overfor New York Times: «I Syria begynner virkeligheten der fantasien slutter.»

En halv million mennesker er drept, tre-fire ganger flere er blitt lemlestet og alvorlig skadet. En lege i Syria fortalte meg at amputasjoner av armer og ben er ren rutine på grunn av bombingen.

De fysiske skadene er ille nok, men en hel generasjon barn vokser nå opp med sterke psykiske lidelser. De har sett ubeskrivelige grusomheter på nært hold. De har sett mor, far, søsken og andre familiemedlemmer dø eller blitt lemlestet.

De har daglig vært i livsfare og måttet leve under mer eller mindre konstant bombing. Nesten seks millioner syrere har flyktet utenlands. Opp mot syv millioner er flyktninger i sitt eget land. Mer enn halve befolkningen er drevet bort fra sine hjem.

Bombet alt

Regimet har bombet store deler av de største byene til ruiner. Svært mange mindre byer og landsbyer er forvandlet til grushauger. Assad og hans håndlangere har bombet bolighus, markedsplasser, sykehus, skoler, bakerier og vannledninger. Og de har myrdet tusenvis av mennesker i sine fengsler.

Alle som ikke støtter regimet er per definisjon «terrorister» og må elimineres.

Dette har kunnet skje takket være støtte fra Russland, Iran, den libanesiske Hezbollah-militsen og andre shia-militser fra blant annet Iran, Irak, Afghanistan og Pakistan. Og med full støtte fra «dyrets» klakører – også her i Norge.

Bashar al-Assad er i ferd med å vinne krigen. Etter at opprørerne nå har forlatt Øst-Ghouta, har han kontroll over hele det sentrale Syria, bortsett fra deler av Daraa i sør, og idlib-provinsen i Nord.

Det er liten grunn til å tvile på målene for neste massive terrorbombing. I Damaskus forbereder regimet seg nå på å skape et nytt Syria. Få eksperter tror Assad vil åpne grensene for de som har flyktet utenlands, eller la de internt fordrevne bare vende tilbake til sine hjem – eller det som måtte være igjen av hjemmene.

Mister hjemmet for godt

Bashar al-Assad la i forrige uke frem en ny lov som krever at alle syrere registrerer sine eiendommer – hus og landområder – hos myndighetene i løpet av 30 dager. De må selv, eller noen i den nærmeste familie, legge frem dokumenter som beviser at de er legitim eier av eiendommen.

Hvis ikke dette blir gjort, kan eiendommen bli konfiskert av den syriske staten. Men 13 millioner på flukt, utenlands eller internt, står svært mange syriske familier nå i fare for å miste sine hjem for godt.

Reiser de tilbake for å registrere sine eiendommer, risikerer de å bli arrestert eller drept.

«Dette er bare det siste i en lang rekke tiltak staten har tatt for å straffe de som er i opposisjon til Assad-regimet,» sier den internasjonale advokaten Nizar Ayoub – grunnlegger av Det arabiske senter for menneskerettigheter – Al-Marsad – til TV-kanalen Al Jazeera.

I syv år har «dyret» Assad bedrevet krig mot sin egen befolkning. Nå er han i ferd med å vinne. Og nå vil han bygge et nytt Syria, men full kontroll og styrt med den samme jernhånd både han og hans far Hafez al-Assad var kjent for – før folket gjorde opprør mot tyranniet.