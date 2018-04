Flyet av typen Beech King Air B200 landet uten at landingshjulene var felt ut mandag formiddag, skriver Stavanger Aftenblad. Det var to personer i flyet, men de kom ikke til skade, opplyser politiet.

– Flyplassen er åpen. Politiet er på stedet og har startet etterforskning, skrev politiet på Twitter rundt klokken 11.

Det skal bare ha blitt mindre skader på flyet, som var på oppdrag for sykehuset i Stavanger da hendelsen inntraff. Det skal ikke ha vært noen pasient om bord.

Til NRK sier kommersiell ansvarlig Jarle Granheim i Air Wing at mannskapet ikke var klar over at understellet ikke var ute da de landet. Flytårnet hadde heller ikke fått beskjed om at noe var galt i forkant av landingen.

Flyet skulle levere radioaktive isotoper som brukes i PET-skanneren på Stavanger universitetssjukehus.

Mandag ettermiddag ble det arbeidet med å fjerne flyet fra rullebanen ved hjelp av en kranbil. Statens havarikommisjon skal granske uhellet.