Sammen med flere dataeksperter jobber Mia Landsem – 21-åringen som hjalp håndballstjernen Nora Mørk – med å spore opp personer som deler private bilder av norske jenter.

Ingen av hjelperne hennes har så langt snakket i media om det de holder på med, men én av dataekspertene har for første gang latt seg intervjue av Åsted Norge.

Mannen, som ønsker å være anonym, viser oss hvordan han ved hjelp av et egenutviklet system kan spore opp personer som deler nakenbilder på forskjellige nettforum.

– Vi har sett deg, og vi liker ikke det du driver med

Dataeksperten kommer med en klar advarsel til de som tror de kan skjule seg bak tilsynelatende anonyme brukernavn.

– Når selv de på NSA (USAs nasjonale sikkerhetsbyrå – red.anm.) blir sporet opp, da kan man si at du som sitter på gutterommet, du sliter litt, sier datateknikeren til Åsted Norge.

Han mener mange av personene som deler bilder har langt større risiko for å bli avslørt enn de kanskje tror. Han hevder å ha sporet et stort antall ip-adresser, som kan brukes i anmeldelser.

– Jeg kan selvfølgelig ta en telefon til politiet og si at her er så OG så mange ip-adresser. Vi har sett deg, og vi liker ikke det du driver med, sier datateknikeren.

Mener flere tusen nordmenn deler eller ser på bilder

Mia Landsem forteller at hun har sluttet å la seg overraske over hvilke personer de oppdager.

HJELPER JENTER: Mia Landsem mener deling av private bilder må tas på alvor. Foto: Espen Storsve/Åsted Norge

– Det er hvem som helst som deler sånne bilder. Jeg har funnet naboer som har gjort det, ansatte der jeg jobber, småsøsken til venninner. Det er ikke bare å holde på sånn som dette. Det er ikke greit. Vi ser dere og vi finner dere, sier Landsem til Åsted Norge.

Hun viser frem et forum der det deles bilder og videoer av norske jenter. En helt vanlig ettermiddag er nesten hundre personer logget inn på forumet. Landsem mener problemet er omfattende.

– Ut ifra alle kommentarene jeg ser, alle menneskene jeg ser at er online i servere som bare er oppe i én dag, så er det flere tusen norske gutter som deler dette hver dag eller som er med på å se på eller spre videre i chat, sier Landsem.

Redd for at bildene ligger på nett

19 år gamle Sine Madelen Omdal er redd for at det finnes bilder av henne på internett. Omdal opplevde at det ble delt private bilder av henne da hun var bare 15 år gammel.

– Jeg har fått beskjed av to gutter om at de har fått de bildene. Det er jo kjempeskummelt å tenke over at det kan være bilder av meg på internett. Det kan være folk som har lagret bildene mine, og jeg vet ikke hvem eller hvor mange, eller hvor det ligger, sier Omdal til Åsted Norge.

OPPLEVDE BILDEDELING: Sine Malene Omdals nakenbilder havnet på avveie da hun var bare 15 år gammel. Foto: Alexander Pettersson/Åsted Norge

Åsted Norge har kontaktet personen som delte bildene. Han innrømmer at han gjorde det, men sier at han var ung og dum og angrer. Han forklarer at han nå innser at det han gjorde er straffbart, men at han ikke visste det på den tiden. Personen hevder også at han kun har sendt bildene til én person, og sier han ikke har spredd dem på nett.

Sine har aldri tidligere snakket om det hun ble utsatt for. På grunn av Mias Landsems arbeid ønsker hun nå å anmelde saken. Sine mener ansvaret for at bildene havner på avveie ikke ligger hos de som bilder av seg selv.

– Får man et personlig bilde av noen, så skjønner jeg ikke hvorfor man skal dele det videre. Jeg tenker jo å gå og anmelde det med hjelp av Mia, sier Sine.

Mia Landsem sier hun håper at man vil se flere dommer for bildespredning i fremtiden.

– Jeg tenker at man må bli litt skremt. Man må få flere dommer, sånn at folk ikke tror at de kan holde på sånn.