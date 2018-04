Hackere som får kontroll på Facebook- eller twitterkontoen din, kan selge den på nett for så lite som ett britisk pund.

Det skriver britiske Sunday Telegraph, som har avslørt at dette rammer et ukjent antall brukere i Storbritannia.

Hackerne skifter raskt passord, og har så full kontroll på hele kontaktlisten din, og all personlig informasjon.

Kan se slettede meldinger

I tillegg til å kunne se alt du har postet, og alle meldinger du har skrevet på messenger, kan de laste ned hele profilen din. Dermed kan de se alle samtaler du har hatt, og bilder som er delt. Også det som er slettet.

Hackerne kan også stjele identiteten din, og lure Facebook-vennene dine til å tro at det er du som har kontroll på ting som deles.

Kontoene som selges billig er ofte kontoer som ikke er brukt på en stund, der brukeren ikke oppdager at noe er galt. På åpne nettsamfunn selger hackere «bunter» med Facebook-kontoer.

– Du kan kjøpe tusen kontoer og binde dem sammen. Så kan du bruke alle tusen kontoer til å dele historier du vet vil vekke reaksjoner, sier en anonym sikkerhetsekspert til Sunday Telegraph.

Per Thorsheim driver med internettsikkerhet, og har ingen tro på at man vil få bukt med problemet med kjøp og salg av hackede kontoer. Foto: Privat

– Skjer i stor skala

Det er mengden hackede kontoer som gjør det attraktivt økonomisk. Hackerne går gjennom en tjeneste og hacker alle kontoene som er tilknyttet tjenesten. Da blir kanskje hver konto verdt ti kroner, men totalt selger de kanskje hundre tusen, eller en million kontoer, sier ekspert på nettsikkerhet, Per Thorsheim, til TV 2.

– Dette skjer i stor skala. All personlig informasjon er av stor verdi og det vil alltid være er marked på dette, sier han.

Sikkerhetseksperten har ingen tro på at dette er et fenomen man kan komme til livs.

– Det er ulike lovverk på personvern i ulike land. Men det å selge innloggingsinfo til facebookkontoen din er ikke lovlig i noe land, sier han.

Det er likevel vanskelig å bygge en sak mot de som selger og kjøper de hackede kontoene.

Thorsheim har et enkelt og generelt råd for å leve et trygt liv på sosiale medier.

– Hvis det er ting du mener er så privat at du ikke vil ha det som oppslag på forsiden i de store avisene, så la være å legg det ut. Gå gjennom kontoene dine, slett gamle innlegg, og endre kontoinstillinger, sier Thorsheim.

Informasjon på avveie

Facebook er i hardt vær på grunn av personlig informasjon som har kommet på avveie. Totalt er 87 millioner mennesker verden over rammet. Av disse utgjør 2,7 millioner europeere, og 37.550 nordmenn, bekreftet Facebook torsdag.

Opplysningene har blitt brukt til å kartlegge personligheten din i henhold til anerkjente personlighetstester, for selge til kunder som ønsker å skreddersy reklame som spiller på dine følelser.

Trump-kampanjen kjøpte tjenesten, og CA har skrytt av at deres personlighetskartlegging, vant valget for president Donald Trump.

Mandag skal alle som er rammet få beskjed om dette når de legger seg på nettsamfunnet.