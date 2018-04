Ferske tall viser at rundt seks prosent av alle nordmenn over 40 år har kols. Mange av dem vet ikke at de har sykdommen.

Kols var den tredje hyppigste dødsårsaken i 2016. For mange legger sykdommen alvorlige hindringer for aktivitet. Det kan igjen føre til andre alvorlige lidelser, som hjerte- og karsykdommer, angst og depresjon.

Ved NUI AS i Bergen har de funnet en løsning de mener hjelper kolssyke å holde seg i form.

I et glassbur fylt med heliox - en blanding av helium og oksygen, kan kolspasientene puste lettere enn ute i vanlig luft. Det skal gjøre dem i stand til å trene lettere og lenger med høyere intensitet.

I samarbeid med Lungeavdelingen ved Haukeland sykehus har fire kols-pasienter fått teste heliox-trening i et pilotprosjekt.

Merket enorm forskjell

En av testbrukerne er Odd-Arild Nøstvedt (61). Han fikk kolsdiagnosen i 2015. Da hadde han i flere år følt seg sliten og tungpustet. Det var verst om høsten og vinteren.

Odd-Arild er ingeniør og jobber innen oljebransjen i Bergen. Han har hele tiden vært i jobb, men forteller til TV 2 at han var helt utslitt hver kveld.

Etter en stund på venteliste kom Odd-Arild inn på et treningsopplegg på Haukeland sykehus.

Odd-Arild sier det er herlig å trene når han kan puste lettere. Foto: Kjersti Johannessen/TV 2.

– Da jeg ble spurt om å teste heliox på NUI sa jeg ja med en gang. Som ingeniør synes jeg det er så gøy med folk som prøver å lage nye løsninger.

Han forteller at han var spent da han troppet opp første gang.

– Jeg lurte jo fælt på om det var helt trygt, for man blir jo bura helt inne og så fyller de på gass. Men jeg ble raskt overbevist. Da jeg satte i gang med treningen, føltes det bare så lett!

Han sier at det var enorm forskjell fra å trene i normal luft.

– Det var en herlig følelse å kunne puste lettere, og jeg ble ikke sliten på samme måte.

Stor forskjell

De fire testpersonene ble kontinuerlig overvåket av ansatte ved NUI, i tillegg til lungelege og fysioterapeuter fra Haukeland, som ledet treningen.

Pilotforsøket gikk over to dager, totalt åtte treninger for de fire pasientene. Treningen ble gjennomført på samme måte som i rom-luft på sykehuset, og sammenlignet med dette.

50 prosent av testbrukerne sa at de opplevde lettere pust. Men testresultatene viste større endring: 87 prosent av testene viste høyere intensitet, belastning og/eller varighet på treningen.

På grunn av de gode resultatene ønsker NUI å sette i gang et forskingsprosjekt for å skaffe mer dokumentasjon på metoden. De ønsker å bygge et større heliox-bur, hvor flere kan trene på ulike apparater samtidig.

– Vi synes dette virker så lovende at vi har lyst til å se nærmere om det er så effektivt som vi tror. Vi trenger 3,8 millioner for å etablere heliox-rommet og drifte det i to år. I løpet av den perioden kan 65 pasienter kunne få trene her, sier administrerende direktør Rolf Røssland til TV 2.

Får ikke støtte

Men foreløpig har det vært vanskelig å få finansiering, bortsett fra en mindre bevilgning til det første testprosjektet.

NUI fikk 100.000 kroner fra Innovasjon Norge og de har også fått midler fra Skattefunn-ordningen. Røssland understreker at NUI er eid av en nonprofit-organisasjon, og de ønsker ikke å sko seg på dette. Men utstyr og personell har sin pris.

De har sendt inn søknader til flere offentlige instanser og private stiftelser, men har foreløpig kun fått avslag.

Prosjektleder Fredrik Bærheim ved NUI. Foto: Kjersti Johannessen/TV 2.

– Det synes vi er så synd. Her har vi et prosjekt som enkelt kan gjøre hverdagen for kols-pasienter enklere. På den måten vil de kunne stå i jobb, og leve et mer aktivt liv.

Prosjektleder Fredrik Bærheim understreker at behandlingen er helt risikofri og uten bivirkninger.

– Heliox er helt ufarlig å puste inn. Den kombinasjonen vi bruker her er tre ganger lettere å puste enn vanlig luft. Det betyr at personer som har pusteproblemer kan puste lettere her.

Han sier målet er at etter hyppige treningsøkter over en periode på seks uker vil gjøre pasientene i stand til å trene videre i vanlig luft.

Dersom et eventuelt forskningsprosjekt viser at heliox-trening er like effektivt som NUI mener at det er, er de positive til å bidra til å etablere treningsmuligheter andre steder i landet.

Stor fremgang

Odd-Arild sier at han gjerne skulle ha fortsatt å trene i heliox. Heldigvis har han klart å videreføre de gode treningsvanene. Nå går han tre ganger i uka på Søreide fysioterapi i Bergen, hvor han piskes rundt av ergoterapeut Marianne.

– Hun har lært meg at det ikke er farlig å ha vondt, men at det er farlig å ha smerter. I sommer gikk jeg lange turer på Golsfjellet, og i sommer skal båten på vannet. Det er godt å føle at jeg har overskudd.

På et drøyt år har han gått ned 12 kilo, og han sier at hverdagen som kolssyk nå er grei. Likevel etterlyser han mer forståelse om hvordan det er å leve med kols.

– Jeg har blitt møtt med uttalelser som «du kan jo ta i et tak, selv om du har kols» eller «man har ikke vondt av å bruke kroppen sin selv om man har kols». Det er rett og slett vanskelig å få folk til å forstå at jeg ikke er frisk.