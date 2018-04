Verdens rikeste får snart et nytt leketøy på hjul. Bak det står superbilprodusenten Lamborghini. Så langt har de vært mest kjent for heftige sportsbiler. Men nå har de begynt å lage SUV også.

Urus heter den og ble vist fram for første gang like før jul.

Dette er en av verdens råeste biler. Ambisjonen med Urus er å lage høyreist SUV med god framkommelighet, og kombinere det med sportsbilytelser og ekstreme kjøreegenskaper.

Dro til Stryn

Minst 15 norske kunder har allerede bestilt bilen som kommer rundt årsskiftet. I fjor avslørte vi den på vintertest nord i Norge. Og nå har Urus igjen vært på Norges-besøk.

Vi i Broom har tidligere publisert bilder av den, tatt i en parkeringskjeller i Bergen. Derfra dro følget tydeligvis til Stryn, for det er der Thorleif Aarøen (51) fikk knipset bildet over.

Urus er preget av dramatiske linjer, Lamborghini kompromisser ikke unødvendig mye når de lager SUV.

Ingen passet på den

– Jeg var ute og gikk tur på kvelden. Bilen sto parkert i Stryn sentrum, nært noen serveringssteder. Jeg regner med at de som kjørte den kanskje var innom for å få seg en matbit. Jeg la merke til kamuflasjen som er vanlig på testbiler og så at det sto Lamborghini på den. Jeg tenkte da at det måtte være en spesiell bil, siden jeg ikke visste at de skulle lage SUV, forteller Thorleif.

Selv om bilen altså var kamuflert og hadde italienske skilter, vakte den ifølge Thorleif ikke veldig stor oppmerksomhet i Stryn.

– Nei, den var også ganske møkkete. Jeg så ingen som passet på den, så det var ikke noe problem å få tatt bildet, forteller han.

Her er du ikke i tvil om at du sitter bak rattet i noe helt spesielt!

Spesialmodell?

Urus har altså vært offisiell en tid allerede. Men når et kamuflert eksemplar av den den dukker opp i Norge nå, tyder det på at produsenten ikke er helt i mål med alle testene, eventuelt at dette er snakk om en spesialmodell som skal komme litt senere.

Urus har startpris på 2,9 millioner kroner, og et depositum på ikke mindre enn 300.000 kroner. Likevel har altså en rekke nordmenn bestilt bilen allerede. Og de har litt av hvert i vente.

Over 300 km/t

Urus blir verdens raskeste SUV, om vi tar utgangspunkt i toppfart. Denne bilen skal nemlig klare 304 km/t når du lar 650 hestekrefter få fritt spillerom.

0-100 km/t sparkes unna på 3,6 sekunder, og den bikker 200 km/t bare 9,2 sekunder senere.

Motoren er for øvrig en V8 med sylinderkutt. Det betyr i praksis at om du kjører forsiktig, er dette verdens første Lamborghini med firesylindret motor!​

