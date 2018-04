Småbarnsmoren Nadia Udin (30) har skapt rabalder i Storbritannia etter at hun forrige uke var gjest i morgenshowet «This Morning», skriver Mirror.

I programmet fortalte hun at hun veier barna sine hver eneste morgen – inkludert den seks år gamle datteren sin.

Nå kalles Nadia for «den verste moren i Storbritannias historie».

– Jeg synes at det er en morsom greie. Når jeg hopper på vekta, gjør hun det samme. Så ler vi av det, fortalte Nadia om seksåringen i programmet.

Nadia fortalte at hun selv vokste opp i et strengt hjem med et strengt kosthold, og at hun som barn ble veid hver eneste morgen. Hennes mor passet på hver eneste måltid, og hadde full kontroll på porsjonsstørrelsene.

Nå har Nadia selv blitt mamma, og nå veier hun barna sine fordi hun mener at det er bra for dem. Dessuten, sier hun, er hun redd for at de skal bli mobbet for vekta.

"I weight my 6 yr old daughter every day" HOW IRRESPONSIBLE!!!!! That's what causes things like anorexia, bulimia and extreme body issues! How controlling! That's just torture for the poor child. @thismorning #thismorning — Jo Kingman (@jokingman) 5. april 2018

Trener sammen med barna

I et innlegg i The Sun skriver Nadia at hun veier barna for å gi dem mer selvtillit, ikke for å gi dem mindre.

«Det hjalp ikke at noen av barna på skolen kalte henne lubben. Vi mødre vet at kallenavn er normalt. Men, det er ikke sånn at jeg kan be mødrene om å få barna sine til å holde seg unna. I stedet foretrakk jeg å hjelpe henne med vekta og selvtilliten. Jeg kan ikke kontrollere hva vennene hennes sier, men jeg kan gjøre dette», skriver hun om seksåringen.

Hun forteller at hun er nøye med hvilken mat hun gir barna, og hun trener jevnlig sammen med dem.

«Da de barna sa at hun var lubben, forsikret jeg henne om at hun ikke var det. Jeg forteller henne hele tiden at hun er vakker. Men ved å veie henne, passer jeg på valpefettet hennes», skriver Nadia.

Frykter senskader

Barnepsykolog Willy Tore Mørch sier til TV 2 at et så stort fokus på vekt kan være skadelig for barn.

SKEPTISK: Professor i psykologi, Willy-Tore Mørch, ved Universitetet i Tromsø. Foto: God Morgen Norge

– Jeg er generelt skeptisk til foreldre som gjør ting overdrevent, som for eksempel «tigermammaer» som stiller høye krav til sine begavede barn. Det samme gjelder her – jeg er skeptisk til foreldre som har et så stort fokus på kropp og vekt, sier han.

Mørch, som er professor ved Universitetet i Tromsø, sier at vektfokuset kan føre til at barnet får store vansker når det blir eldre.

– Når man kommer i ungdomsårene, og har fem til ti år med et så enormt vektfokus bak seg, så er man sårbar og disponibel for å utvikle spiseforstyrrelser, sier han.

Han understreker at han synes at det er positivt at foreldre har fokus på et sunt kosthold.

– Dette er ikke det samme som å kontrollere porsjonstørrelser eller å veie barna hver dag. Det handler om å være en god rollemodell, og selv spise sunt. Barn tar etter foreldrene sine. Fokuset skal være på sunnhet, ikke vekt.

– Nadia mener at hun ikke har tatt skade av at hennes foreldre passet på porsjonene hennes, og veide henne hver dag. Hva tenker du om det?

– Jeg tenker at det er underlig hvis hun ikke har tatt skade av det, for det virker ikke sånn, svarer barnepsykologen.

Skylder vekt-besettelse på foreldrene

I «This Morning» var også psykolog Deanne Jade, som har stiftet det britiske senteret National Centre for Eating Disorders, til stede.

Hun mener også at så strikte matrutiner og daglig veiing kan gi barna store problemer når de blir voksne.

– Å veie et barn hver eneste dag vet vi er assosiert med problemer. Jeg har jobbet med tusenvis av pasienter med spiseforstyrrelser. Ofte går sykdommen tilbake til barndommen, med foreldre som er besatt av vekt, sa hun.

Deretter kom programleder Emma Willis på banen:

– Barn burde være barn, og ikke være besatt av kroppsidealer eller tall på en vekt. De burde være glade i seg selv.

This woman is an idiot. Her daughter is going to end up so messed up because of this. 6 year olds naturally put on weight, why would you try and control a little child’s weight #ThisMorning — Charlie (@charlieemilyann) 5. april 2018

Trenger selvtillit og belønning

Etter sendingen stormet det i sosiale medier, og Nadia blir kalt alt fra «den verste moren i Storbritannia» til «en kvinne som aldri burde fått lov til å ha barn».

– Det barn virkelig trenger, er selvtillit, kjærlighet og belønning for annet enn utseendet, sa psykolog Deanne Jade.

Les flere reaksjoner under:

This woman is so wrong weighing her 6 year old daughter everyday. That poor little girl will have so many issues in later life @thismorning #ThisMorning — Francesca Paige (@FrancescaPaige1) 5. april 2018

Who cares what a child weighs. As long as they’re smiling, happy and healthy does it matter? @thismorning #ThisMorning — Paige Chinellato (@PaigeChinellato) 5. april 2018

Weighing a child every day is setting them up for a life of disordered eating and terrible self image. Awful mother, awful parenting. #ThisMorning — Laura Archer (@fizzcracked) 5. april 2018

I don’t get it? Just let a child be a child. They do not need weighing every day. Yes, encourage a healthy lifestyle and encourage healthy eating but do not bring a child up to think their weight is what matters most in their life. #ThisMorning — Rachel O'Leary (@racholeary_) 5. april 2018

