I går klatret temperaturen over null langs hele kysten fra sør til nord i landet.

Finnmarksvidda har det fortsatt kaldt, men temperaturen ligger der den skal nå i starten av april.

I Rogaland ble det et to-sifret antall varmegrader i går, med 10,9 grader på Sola og 10,4 inne i Stavanger.

– I dag blir det ikke mer enn rundt sju grader i Stavanger, men i morgen snur det, forteller Storm-meteorolog Lillian Bergheim.

Vårvarmen kommer med en høytrykksrygg som siger inn fra nordvest. I slutten av uken blir det tosifret i hele Sør-Norge, aller varmest på Vestlandet.

– Her blir det i alle fall 15 grader. Høytrykket gjør at det blåser fra øst. Når luften løftes over Langfjella og synker ned på vestsiden,varmes den litt ekstra opp, forklarer Bergheim.

Grå og kjølig mandag

I dag er det Nordland og Sørlandet som har det beste været.

– Et lavtrykk går over Nord-Norge, inn i Nord-Sverige i dag, fortsetter inn i Finland og ender opp sørøst på Kola natt til torsdag. Det gir fra seg litt snø på veien, men bak det sprekker skyene opp, og solen titter frem, forteller Bergheim.

Solen dukker først opp i Nordland, øst i Finnmark blir det bygevær i hele dag.

NEDBØR frem til midnatt fredag

Fra Trøndelag og sørover startet mandag grått.

– Det ligger en gammel front over oss. Den går østover og svekkes, og blir etter hvert erstattet av høytrykksryggen, forteller Bergheim.

På Vestlandet gir nedbøren seg utover ettermiddagen. Østlandet må leve med nedbør til ut på kvelden, regn og sludd under 300-500 meter, og snø over.

Sørlandet slipper unna nedbør i dag, og får en god del sol. Her kan også temperaturen stige litt, i resten av landet blir det bare små endringer i dag.

Men så snur det.

Tirsdag kommer solen

Tirsdag velter høytrykket inn over oss. Det rydder bort skyene, og sørger for sol og finvær i det meste av landet.

Unntakene er lengst nord og lengst sør. Disse områdene blir liggende i utkanten av høytrykket.

– Sørlandet får litt skyer i perioder, og et lavtrykk øst for Svalbard sørger for sludd og snø omtrent sør til Salten, sier Bergheim.

Nedbøren gir seg sør i Troms, og i Lofoten og Vesterålen om kvelden, og Finnmarksvidda kan se frem til sol og oppholdsvær tirsdag.

Fra Helgeland og sørover blir det klart og fint, men det blir altså liggende en del skyer over Sørlandet. Her kommer også vinden opp i liten og kanskje stiv kuling fra øst og nordøst.

– Ytterst på kysten av Hordaland og Rogaland kan det danne seg litt tåke om morgenen, sier Bergheim.

Flott resten av uken

Høytrykket blir liggende resten av uken, og tvinger lavtrykkene østover i Barentshavet, og inn over kontinentet sør for oss.

– Det gir pålandsvind og litt nedbør lengst nord onsdag og torsdag, før høytrykket klarer å rydde unna skyene her også på fredag, forteller Bergheim.

Onsdag er det Troms og Finnmark som får nedbør, mest langs kysten. Torsdag formiddag gir nedbøren seg i Troms. Nordland slipper unna nedbør, men får det skyet i nord i fylket.

– Fra sør i Nordland og videre sørover blir det fint både onsdag og torsdag, forteller Bergheim.

Fredag ligger det en front fra Færøyene og sørøstover til Danmark. Den kommer til å gi litt skyer på Sørlandet og sør på Østlandet, og opp i kuling fra øst langs kysten av Agder.

Varmt om dagen, kaldt om natten

Temperaturen er på vei oppover i hele landet.

– Torsdag og fredag blir det rundt 15 grader på Vestlandet, og i overkant av 12 grader i Trøndelag, lover Bergheim.

Luften som høytrykket trekker inn fra øst og over Østlandet er kjøligere, men det blir varmere her også.

– Opp mot ti grader både onsdag og torsdag, sier Bergheim.

TEMPERATUREN onsdag

Klarværet gjør at temperaturen kommer til å svinge kraftig gjennom døgnet.

– Det er fare for nattefrost hele uken i de indre delene av Vest- og Sørlandet, og på Østlandet, advarer Bergheim.

Du bør altså vente med å skrifte til sommerdekk, og være forberedt på glatte veier nær elver og vann om morgenen.

Flott helg

Sli det ser ut nå, blir høytrykket liggende over oss også i helgen.

– Fortsatt mye fint vær altså, men fortsatt mulighet for at det kommer inn litt skyer og nedbør lengst sør, sier Bergheim.

Varmt og tørt vær betyr at pollenspredningen øker på. Foreløpig er det bare registrert pollen fra or og hassel i luften. I fjor begynte bjørken såvidt å blomstre på denne tiden, før det smalt for alvor den siste uken i april.

Er du allergisk bør du begynne å ta forebyggende medisiner nå.

Forbered deg på heftig vårflom

Vi har bak oss en skikkelig snøvinter. Både lavlandet og innlandet på Sør- og Østlandet, nordvest i fjellet på Vestlandet, og langs kysten fra Trøndelag til Troms, er det opp mot tre ganger mer snø enn normalt for årstiden.

FLOM: Slik forbereder du deg Rydd renner og avløp

​Rydd hagen for møbler og andre ting som kan bli tatt av vannet

Flytt ting i garasjer og kjellere som ikke tåler vann minst en halvmeter opp fra gulvet

Fjern løse tepper i kjelleren, og koble fra elektrisk utstyr

Dekk til utsatte kjellervinduer med sandsekker

Flytt bilen til et sted vannet ikke når

Lag avtaler med naboene dersom du skal reise bort

Forsikringsselskapene frykter en ny storflom, som den vi opplevde i 1995. Da var det kaldt i fjellet helt til 22. mai, og så omslag til mildvær og regn.

Konsekvensen ble ekstremflom på Østlandet i starten av juni, og skader for 1,8 milliarder kroner. En person omkom, 7000 ble evakuert, skriver Tryg Forsikring i en pressemelding.

– Vi oppfordrer kommuner, bedrifter og privatpersoner om å forberede seg, sier skadedirketør Karsten Kristiansen.